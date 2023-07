Your browser doesn’t support HTML5 audio

28/07/2023 · 11:28 AM

En el segundo y último día de la cumbre Rusia-África celebrada en San Petersburgo, Moscú comenzó a detallar sus acuerdos y ambiciones en materia de diplomacia y cooperación militar, pero algunos socios africanos subrayaron una falta de concretización de los acuerdos previos.

Como símbolo de los lazos más estrechos que Rusia quiere forjar con el continente africano, Moscú anunció que su presencia diplomática va a aumentar, con más personal y más embajadas. Vladimir Putin afirmó que las misiones diplomáticas rusas en Burkina Faso y Guinea Ecuatorial reanudarán sus operaciones "en breve", informa la corresponsal de RFI en Moscú, Anissa El Jabri.

El presidente ruso, en pleno conflicto en Ucrania, también quiere demostrar que Rusia aún puede mantener su posición en el ámbito de la defensa: "Para reforzar las capacidades de defensa de los países del continente, estamos desarrollando asociaciones en los ámbitos militar y técnico-militar. Rusia tiene un acuerdo de cooperación técnico-militar con más de 40 Estados africanos, a los que suministramos una amplia gama de armas y equipos. Algunas de estas entregas se realizan gratuitamente para reforzar la seguridad y la soberanía de estos Estados", expresó.

Progresos limitados desde 2019

Sin embargo, el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, señaló que espera algo más concreto: "Sin duda debido al impacto de un contexto económico marcado por la pandemia del Covid-19, y quizás por la falta de firmeza en la programación operativa, los progresos [en ciertos ámbitos de la cooperación ruso-africana – nota del editor] han sido limitados desde la cumbre de Sochi de 2019. En particular, el refuerzo de la cooperación en materia de paz y seguridad y de lucha contra el terrorismo requiere hechos, y menos declaraciones de intenciones", subrayó.

El presidente de la Unión Africana, Azali Assoumani, añadió: "En cuanto a la paz, la seguridad, la democracia, los derechos humanos… Por supuesto, apreciamos mucho a algunos de nuestros socios. Pero a algunos de ellos les pedimos que no interfieran en nuestros asuntos internos". Azali Assoumani no nombró a estos socios, a los que pidió que no interfirieran.

Sobre los actuales acontecimientos en Níger, Assoumani comentó: "Luchamos contra los cambios inconstitucionales, porque lo que a veces ocurre en nuestro continente no es bueno para nuestros países. Nosotros, la Unión Africana, condenamos los cambios inconstitucionales que se han producido en Níger, y también nos unimos a la comunidad internacional en este sentido".

La cumbre y su lista de ambiciones y contratos continuarán hasta este viernes por la noche, pero el Kremlin, a través de su portavoz, ya ha dado su garantía: una futura cita Rusia-África está definitivamente en la agenda.

El misterio Prigozhin

Una foto del líder de Wagner, Yevgueni Prigozhin, supuestamente tomada en San Petersburgo, circula desde hace varios días en los medios. En ella, aparece estrechando la mano del embajador Freddy Mapouka, jefe de protocolo del presidente de la República Centroafricana (RCA). El alto funcionario, vestido de traje en la foto, parece tan relajado como Prigozhin, quien lleva vaqueros y un polo blanco.

La foto fue publicada por primera vez en Facebook el miércoles por la noche por Dmitri Sytyi, coordinador del grupo Wagner en la República Centroafricana, pero el post parece haber sido borrado de la red social este viernes. El jueves, la fotografía circuló por varios canales de Telegram próximos a los mercenarios, quienes afirman que Prigozhin asistió a la cumbre Rusia-África.

Medios británicos y estadounidenses como la BBC y la CNN pudieron confirmar esta información geolocalizando la foto y comparando la lista de hoteles de la ciudad. Se cree que se trata del hotel Trezzini Palace. El medio independiente ruso Fontanka, con sede en San Petersburgo, dijo que "pertenece a la familia de Prigozhin, que lo reservó para los tres días de la cumbre".