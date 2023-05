Cuba sumida en la crisis: dieta de pan con azúcar y frijoles con gorgojos

Entrevistamos a la periodista Camila Acosta Rodríguez en París América sobre la grave crisis económica que enfrenta Cuba, considerada por algunos como la peor en varias décadas. Ella nos dio su testimonio desde La Habana, donde destacó casos de personas mayores desmayándose debido a la falta de alimentos, operaciones que se realizan sin anestesia, escasez de combustible y alimentos. En las redes sociales circulan videos impactantes de ancianos desmayándose en las calles por la falta de comida. Sin embargo, esto no es un caso aislado, como nos cuenta la periodista cubana Camila Acosta desde La Habana. "También me han informado que los presos en las cárceles se desmayan por falta de alimentos. Les dan muy poca comida", anota.Durante una reciente protesta en Guantánamo, los manifestantes se quejaban de pasar hambre y revelaron que han estado comiendo pan con azúcar y frijoles con gorgojos durante varios días.Además de todo esto, se multiplican las largas filas para obtener alimentos y acceder al transporte público. "Incluso las ambulancias carecen de combustible", afirma Acosta. Los enfermos no logran salir de sus hogares o mueren en los centros médicos debido a la falta de medios de transporte para llevarlos los hospitales, que en muchos casos también carecen de medicamentos. "Supe de una persona a la que tuvieron que realizarle una operación en el hospital utilizando solo Lidocaína, que es una pomada para adormecer partes del cuerpo, pero que no es anestesia", cuenta la corresponsal del diario ABC en La Habana.Sin esperanza de mejoraLa situación es alarmante y ningún sector escapa al colapso económico. Además, según Acosta, "no hay esperanza de mejora". Un mes después de tomar medidas en el marco de la política de ordenamiento, el presidente Díaz-Canel admitió en un discurso público que iban a "ordenar el ordenamiento". Por lo tanto, según esta periodista, los responsables cubanos "están muy desorganizados" y "parece que no saben lo que están haciendo".Hay economistas cubanos que abogan por favorecer a las pequeñas y medianas empresas como una forma de salir de la crisis económica. Camila Acosta comparte esta opinión: "La única forma de salvar la economía cubana es liberando la fuerza productiva y permitiendo el acceso al libre mercado".La respuesta a las protestas, en particular las históricas manifestaciones del 11 de julio de 2021, ha sido un aumento en la represión. Desde esa fecha, el número de presos políticos en Cuba ha superado el millar. "Estas son las cifras más altas de presos polítcos registradas desde el inicio de la mal llamada Revolución Cubana", señala la periodista. Para ella, la única forma de hacer ceder al régimen cubano es a través de la presión internacional y dando visibilidad al profundo descontento del pueblo cubano.