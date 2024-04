Your browser doesn’t support HTML5 audio

24/04/2024 · 06:49 AM

2023 será un año de retrocesos para los derechos humanos, según un informe publicado el miércoles por Amnistía Internacional. La organización advierte de un año en el que los conflictos, el calentamiento global y el atropello de los derechos civiles no han hecho más que empeorar. En este informe anual, la oenegé dibuja un panorama desolador con el telón de fondo de la aparición de herramientas digitales sobre las que nadie tiene un control real.

Los derechos en todo el mundo han sido objeto de ataques, según el informe de Amnistía Internacional publicado el martes. Desde “restricciones excesivas” al derecho de manifestar hasta la introducción de la vigilancia algorítmica.

El orden mundial construido después de 1945 está “a punto de desmoronarse”, advierte la secretaria general de Amnistía Internacional, criticando en particular a Israel y Estados Unidos, por un lado, y a Rusia y China, por otro. “Todo lo que hemos visto en los últimos 12 meses demuestra que el sistema internacional está a punto de desmoronarse”, declaró a la AFP Agnès Callamard. “Durante los últimos seis meses en particular, Estados Unidos ha protegido a las autoridades israelíes de cualquier escrutinio de las múltiples violaciones cometidas en Gaza”, afirma.

Jean-Claude Samouiller, director de Amnistía para Francia, resume la situación en una sola palabra: “Abrumadora”. “Es sobrecogedora porque los Estados y las personas que tenían el poder de detener las atrocidades no están cumpliendo su misión. Y es condenatoria porque revela el desprecio por la vida y la dignidad humana, especialmente en casos de conflicto", denunció. El Director de la organización para Francia acusa al Consejo de Seguridad de la ONU, en el que se han producido numerosos bloqueos este año, de agravar este rápido deterioro del derecho internacional.

Los peligros de la tecnología

Gaza, Ucrania, Sudán… No faltan ejemplos, y en cada ocasión, los civiles están en primera línea. Y en este momento, además, se enfrentan a una nueva amenaza: la inteligencia artificial y estas tecnologías no reguladas. Entre ellas, Amnistía señala el eye border control, un detector de mentiras que se está probando en varios países europeos. “Este sistema, al interrogar a las personas que quieren cruzar la frontera, analizará la más mínima expresión facial. Y si el sistema considera que las personas han dado una respuesta honesta, recibirán un código que les permitirá cruzar la frontera; si no, serán redirigidas a otras personas, encargadas de continuar los interrogatorios", explica Katia Roux, responsable de incidencia política.

A la oenegé también le preocupa el impacto de la falta de regulación de las plataformas digitales, y las consecuencias que esto pueda tener en la participación electoral, sobre todo en las elecciones estadounidenses.

En Francia, “el Estado de Derecho está en peligro”

Aunque Amnistía se centra en las zonas de conflicto, otros países, como Francia, también son objeto de críticas. Amnistía Internacional habla de una erosión constante de los derechos humanos en los últimos 12 meses en Francia. Se trata de una situación global que amenaza seriamente el Estado de derecho: “Hablamos de un punto de inflexión que no creemos haber alcanzado aún, pero al que nos acercamos, y creemos que hoy el Estado de derecho está en peligro, debilitado por esta serie de ataques a los derechos y libertades, y por el menoscabo del derecho internacional”, según Nathalie Godard, directora de Acción de Amnistía Internacional Francia.