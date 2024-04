Your browser doesn’t support HTML5 audio

11/04/2024 · 05:28 AM

Un tribunal de Vietnam sentenció el jueves a la pena de muerte a una magnate inmobiliaria por uno de los mayores casos de corrupción en el país, con perjuicios calculados en 27.000 millones de dólares.

El jurado rechazó todos los argumentos de la defensa de Truong My Lan, ejecutiva de la inmobiliaria Van Thinh Phat, acusada de defraudar al Saigon Commercial Bank (SCB) a lo largo de una década.

"Las acciones de la acusada (…) erosionaron la confianza del pueblo en la dirigencia del Partido (Comunista) y el Estado", indicó el fallo del jurado, divulgado por la prensa estatal.

Lan fue una de los 86 imputados en el caso, incluidos ex jefes del banco central, ex funcionarios gubernamentales y ex ejecutivos del SBC.

El juicio se desarrolló a lo largo de cinco semanas en la sureña Ciudad de Ho Chi Minh.

Lan y los otros 85 fueron acusados por delitos que van de soborno y abuso de poder a apropiación indebida y violación de leyes bancarias.

Lan supuestamente malversó 12.500 millones de dólares, pero los fiscales afirmaron el jueves que los daños totales causados por el esquema alcanzan 27.000 millones, equivalente a 6% del PIB de Vietnam en 2023.

La empresaria negó los cargos y culpó a sus subordinados de lo sucedido.

Ella y los restantes acusados fueron detenidos como parte de una campaña nacional contra la corrupción.

En su declaración final ante la corte la semana pasada sugirió que ha pensado en el suicidio. "En mi desesperación he pensado en la muerte", declaró Lan, según la prensa estatal.

"Estoy tan enfadada por haber sido tan estúpida como para involucrarme en este entorno empresarial tan feroz, el sector bancario, del cual tengo poco conocimiento", agregó.