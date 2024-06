Your browser doesn’t support HTML5 audio

El argentino Francisco Cerúndolo jugará los octavos de final del Abierto de París por segundo año consecutivo al ganar al estadounidense Tommy Paul. La jornada estuvo marcada una vez más por la lluvia que obligó a aplazar los dobles y a reorganizar la programación para que se pudieran jugar los individuales de tercera ronda.

Tras perder el primer set, Francisco Cerúndolo (23) se volvió intratable ante el estadounidense Tommy Paul (14) al que le ganó en cuatro mangas (3-6, 6-3, 6-3, 6-2). El porteño repite octavos en Roland Garros donde el año pasado perdió contra el danés Rune en cinco sets.

“Ya había jugado cinco veces contra él y siempre fue muy difícil, ganara quien ganara siempre fue muy parejo“, dijo a la prensa Cerúndolo tras su victoria. En esta ocasión, el porteño reconoció que en el primer set estuvo “pasivo” y dejando jugar cómodamente a su contrincante. Algo que cambió completamente en la segunda manga cuando recuperó el break abajo.

Su rival en octavos saldrá del encuentro entre el número 1 mundial Novak Djokovic que busca su 25ª victoria de un Gran Slam y el italiano Lorenzo Musetti. “Si me toca Djokovic será un premio, nunca he jugado contra el mejor jugador del mundo, y si es Musetti va a ser un partido muy duro, me ha ganado las dos veces que hemos jugado”, dijo.

El otro argentino en liza este sábado, Tomás Martín Etcheverry (28), tuvo menos suerte ante el noruego Casper Ruud (7), finalista en las dos últimas ediciones del Abierto de París.

El platense que en 2023 llegó a cuartos de final donde perdió contra Zverev, se inclinó en cuatro sets este sábado (6-4, 1-6, 6-2, 6-2).

Zverev sufre ante Griekspoor

El alemán Alexander Zverev (4) lo tuvo muy complicado ante el neerlandés Tallon Griekspoor (26). Perdió el primer set 3-6 y ganó los dos siguientes 6-4, 6-2. Griekspoor consuigió volver al partido para llevarse la cuarta manga (6-4) antes de ceder en un disputadísimo quinto set que se decidió en favor del alemán con un ace en el súper tie break (7-6 [10-3]).

Zverev es el único jugador que ha alcanzado las semifinales en las tres últimas ediciones (2021 ante Tsitsipas, 2022 ante Nadal y 2023 ante Ruud).

Alcaraz ya tiene rival en octavos

El próximo rival en octavos del español Carlos Alcaraz (3), será el canadiense Felix Auger-Aliassime (21), quien este sábado se deshizo del estadounidense Ben Shelton (15) en tres sets (6-4, 6-2, 6-1). Alcaraz y Auger-Aliassime nunca se han enfrentado en tierra batida.

“Me ganó dos veces en Indian Wells en pista dura. Así que las condiciones serán diferentes. Hace mucho tiempo jugamos en el US Open. Teníamos 18 años. Era la primera vez que jugábamos un Grand Slam. Todo eso junto hace que las condiciones sean diferentes. El reto será igual de grande que antes. Después de todo, es uno de los mejores jugadores del mundo”, dijo el canadiense en rueda de prensa.

Sabalenka suma 61 victorias en Gran Slam

La número 2 mundial, la bielorrusa Aryna Sabalenka obtuvo su pase a octavos tras derrotar a su mejor amiga del circuito, la española Paula Badosa (139º) en dos sets (7-5, 6-1).

“Es difícil enfrentarse a tu mejor amiga, sobre todo cuando es una jugadora increíble. Pero sabemos mantener las cosas separadas”, dijo la bielorrusa en rueda de prensa.

Sabalenka suma con la de hoy 61 victorias en Gran Slam y demuestra que es una firme candidata a ganar el título. El año pasado se quedó a las puertas en semifinales. Su siguiente rival es la estadounidense Emma Navarro (22).