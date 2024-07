A pesar de su enfermedad incurable, la cantante canadiense fue la encargada de cerrar la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París cantando desde el primer piso de la Torre Eiffel.

La cantante Céline Dion, ausente de los escenarios desde 2020 por enfermedad, interpretó el célebre "El himno al amor" de Edith Piaf este viernes desde el primer piso de la Torre Eiffel momentos después de que se encendiera el pebetero olímpico.

La canadiense, de 56 años, ya había actuado en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Atlanta-1996.

Pocos la imaginaban en París al ver el impactante pasaje del reciente documental "Je suis: Céline Dion", donde aparece sacudida por espasmos, vencida por el dolor, en medio de una crisis, debido a que sufre de Síndrome de la Persona Rígida (SPR).

Esta rara patología neurológica sin cura conocida la ha obligado a abandonar su carrera.

Dion tiene un vínculo especial con Francia, donde explotó con el disco "D’eux" (1995), escrito por el compositor francés Jean-Jacques Goldman. En 1997, el planeta sucumbió con "My heart will go on", en la banda sonora de la superproducción "Titanic" de James Cameron.

Lady Gaga, Aya Nakamura

La ceremonia había comenzado con la actuación, con la catedral de Notre Dame de fondo, de la reina estadounidense del pop Lady Gaga, quien interpretó "Mon truc en plumes" de Zizi Jeanmaire, canción emblemática del music-hall francés, este viernes en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París-2024.

"Me conmueve mucho haber recibido la propuesta del Comité Olímpico de cantar una canción francesa tan singular, una canción en honor a los franceses y su increíble historia artística", afirmó la cantante y actriz en la red X.

"Aunque no soy una artista francesa, siempre he sentido una conexión muy especial con los franceses y cantando en francés", continuó Lady Gaga.

Un poco más tarde, hizo su aparición delante del edificio de la Academie Française, Aya Nakamura, la cantante francófona más escuchada en el mundo, tras meses en los que los rumores de su actuación escandalizaron a grupos de extrema derecha en Francia, por sus orígenes africanos.

De origen maliense, Nakamura lució de rubia para la ocasión y se enfundó en un traje dorado para cantar junto a la Guardia Republicana.Cantó un popurrí con sus éxitos "Pookie" y "Djadja".

Nacida como Aya Danioko en Bamako, capital de Mali, en 1995 en una familia de músicos tradicionales, se mudó con sus padres a los suburbios de París cuando era niña.

La cantante está en las lista de mayores ventas en 46 países y lleva cinco años como la artista femenina más reproducida en el mundo.