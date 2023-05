Celebración 8 de mayo: los Campos Elíseos casi vacíos por la prohibición de manifestaciones

Para evitar el riesgo de cacerolazos y manifestaciones, muy recurrentes desde la aprobación de la reforma de las pensiones, se prohibieron todas las concentraciones en los alrededores de la famosa avenida parisina. También se establecieron estrictos filtros y se mantuvo al público a una distancia prudencial del desfile. Escoltado por la Guardia Republicana, a caballo y motorizada, el Jefe del Estado subió los Campos Elíseos, en su coche, con las ventanillas cerradas ante sólo unas decenas de curiosos."Queríamos ver al presidente, estamos muy decepcionados. No entendemos a qué viene todo este lío", dijo al agencia de noticias AFP Adrien Prevostot, que se quedó atrapado con su hija a 200 metros de los Campos Elíseos. "Las ceremonias militares están pensadas para que la población esté detrás de la bandera. Es una vergüenza para Francia", coincidió Stanislas, vecino de la zona.Tras llegar al Arco del Triunfo, Emmanuel Macron presentó sus respetos ante la tumba del Soldado Desconocido, antes de reavivar la llama, como es tradición.Máxima seguridad en Lyon por temor a cacerolazosTras París, Macron viaja a Lyon, un viaje vigilado muy de cerca porque se han convocado manifestaciones cerca del memorial de la prisión de Montluc, donde estuvieron detenidos Jean Moulin y otras figuras de la Resistencia y donde tendrá lugar el homenaje.La prefectura del Ródano había prohibido toda concentración en la zona. La CGT presentó un recurso contra esta prohibición, que fue rechazado por el tribunal.En la antigua prisión, Emmanuel Macron rendirá homenaje a la "Resistencia francesa y a las víctimas de la barbarie nazi", según el Palacio Elíseo.La ceremonia, en vísperas del 80 aniversario de la detención y muerte de Jean Moulin, abre un nuevo ciclo conmemorativo que continuará el 6 de junio de 2024 con la conmemoración del desembarco de Normandía y finalizará el 8 de mayo de 2025 con el 80 aniversario de la Victoria.Moulin fue detenido por la Gestapo y fue torturado hasta la muertePrefecto de 1937 a 1940, primer presidente del Consejo Nacional de la Resistencia (CNR), Jean Moulin fue detenido el 21 de junio de 1943 en Caluire, cerca de Lyon, por el jefe local de la Gestapo, Klaus Barbie.Fue horriblemente torturado, guardó silencio y murió a causa de sus heridas el 8 de julio de 1943 en la estación de Metz, en el tren que le llevaba a Alemania.Emmanuel Macron visitará su celda y la del "carnicero de Lyon", Klaus Barbie, que pasó una semana en Montluc tras su detención en 1983. Fue condenado a cadena perpetua cuatro años más tarde.Espíritu de resistenciaEl Jefe del Estado exaltará a través de Jean Moulin "este espíritu de resistencia propio del pueblo francés", afirma el Elíseo."Es lo que permitió al general De Gaulle convertirse en un actor clave frente a los anglosajones" y que Francia se uniera al bando vencedor tras los errores del régimen colaboracionista de Vichy, recuerda la presidencia. "Todo esto no habría sido posible si Jean Moulin no hubiera reunido a su alrededor a todas las fuerzas de la renovación", procedentes de todos los horizontes.¿Aprovechará el Jefe del Estado, que intenta pasar página a la crisis de las pensiones, para lanzar un nuevo llamamiento a la "concordia"? La perspectiva eriza a sus adversarios, para quienes las convocatorias de manifestaciones son legítimas, incluso en este día de conmemoración."Es Emmanuel Macron quien está en el punto de mira, no Jean Moulin", comenta la eurodiputada insumisa Manon Aubry en franceinfo. "Cada vez que salga a la calle, habrá una protesta social masiva".