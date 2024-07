Your browser doesn’t support HTML5 audio

30/07/2024 · 05:47 AM

Es un duro golpe para París 2024: la prueba de triatlón masculino prevista para este 30 de julio ha sido aplazada por un día por “razones sanitarias”, ya que el agua del Sena sigue demasiado contaminada, anunciaron los organizadores. Y podría ser aplazada de nuevo.

Con AFP y prensa local

El triatlón es la primera disciplina olímpica que se disputa en el Sena, antes de la natación en aguas abiertas de la segunda semana, y los organizadores llevaban varios días repitiendo su “confianza” a pesar del aplazamiento de dos sesiones de entrenamiento en los últimos días.

“Por encima de los límites aceptables”

Pero hoy martes, la carrera masculina ha sido reprogramada para el miércoles a las 10h45 (8h45 GMT), después de la carrera femenina a las 8h00 (6h00 GMT), “a reserva de que las próximas pruebas cumplan las normas de umbral de natación”, indican los organizadores.

Las fuertes lluvias caídas el viernes y el sábado en París empeoraron la calidad del agua, y los últimos análisis mostraron “valores registrados en algunos puntos del recorrido de natación” que “seguían por encima de los límites aceptables”, anunciaron este martes por la mañana World Triathlon y el comité organizador en un comunicado conjunto.

El martes por la noche, Météo France prevé tormentas eléctricas que provocarán lluvias durante varias horas, lo que podría deteriorar aún más la calidad del agua a mediados de semana. “La situación meteorológica aún no se ha estabilizado”, declaró Pierre Rabadan, teniente de alcalde de Anne Hidalgo encargado de los Juegos Olímpicos y el Sena.

En caso de fuertes lluvias, aguas no tratadas pueden verterse al río, un fenómeno que pretenden evitar las estructuras de retención inauguradas justo antes de los Juegos. Sin embargo, los análisis bacteriológicos no son lo único que preocupa a los organizadores. La corriente del Sena, especialmente fuerte en estos momentos, se acerca al límite de 1 metro por segundo.

“El duatlón es la última opción”

“Inevitablemente, hay un poco de rabia y mucha decepción”, reaccionó en FranceInfo Benjamin Maze, director técnico de la Federación Francesa de Triatlón (FFT), quien dijo “creer mucho” que van a poder nadar el miércoles. Según él, “no nos preocupan más las pruebas de París que otras competiciones, es algo habitual”, puesto que estas pruebas se disputan en lugares sorprendentes, como el puerto de Yokohama, de Hamburgo, o la bahía de Río.

Si la calidad del agua del Sena siguiera siendo insuficiente, sería posible un nuevo aplazamiento al viernes, según los organizadores, cuya “prioridad es la salud de los atletas”. ¿Y si el agua sigue contaminada? “El duatlón es la última opción”, declaró el lunes a algunos periodistas Lambis Konstantidinis, uno de los responsables del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos (COJO).

Pero eso significaría sin duda un fracaso tanto para los organizadores como para las autoridades locales, en particular el Ayuntamiento de París y la prefectura regional, que llevan años trabajando en el saneamiento del Sena. Y sería una decepción para los atletas, que refuerzan sus defensas inmunitarias ingiriendo probióticos, cloro, o dejando de lavarse las manos después de ir al baño, recalca Le Monde. “Espero que haya natación, ciclismo y carrera a pie, porque no nado tanto durante todo el año sólo para pedalear y correr”, comentó la estadounidense Taylor Spivey.

“Para mí, es un no-tema”

A pesar de la psicosis que la rodeaba, la prueba test de París organizada el verano pasado no causó mayores problemas. “Pudimos nadar sin problemas, nadie enfermó, así que, sinceramente, no es algo que me preocupe”, tranquilizó la triatleta francesa Emma Lombardi. “Para mí, es un no-tema”, afirmó incluso el francés Dorian Coninx.

Sin embargo, no faltan ejemplos de carreras que han provocado problemas de salud, subraya FranceInfo. El año pasado, casi 60 atletas sufrieron diarrea y vómitos después de nadar en la etapa del Campeonato del Mundo de Triatlón en Sunderland (Reino Unido).

No es el primer aplazamiento de estos Juegos debido al mal tiempo, al que tuvo que adaptarse la ceremonia de apertura el viernes: las pruebas masculinas de skateboarding street hombres, previstas inicialmente para el sábado en la Plaza de la Concordia, se aplazaron hasta el lunes. El lunes también se suspendió la competición femenina de surf en Tahití.