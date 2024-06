Your browser doesn’t support HTML5 audio

17/06/2024 · 05:29 AM

Llegaron a Francia a principios de abril. Los once primeros pilotos de caza ucranianos en formación se instalaron en una base del suroeste de Francia. Por razones de seguridad, el lugar del curso de formación se mantiene en secreto y está prohibido hablar con ellos, pero por primera vez se ha permitido a algunos periodistas reunirse con estos pilotos ucranianos.

Por Frank Alexandre

Los motores de los Alpha Jets, aviones militares de entrenamiento, rugen en la pista, que huele a goma quemada y kerosén. Uno tras otro, los Alpha Jets biplaza salen de sus celdas hacia la pista de despegue. El casco de un alumno piloto emerge de la cabina. Ocupa el asiento delantero, con un instructor francés detrás, y es este piloto experimentado quien echa un vistazo al avión antes del despegue: "Le permite estar más concentrado en su misión y yo seré el capitán, así que estoy a cargo del avión y compruebo que todo esté a punto para el vuelo".

Estos once pilotos ucranianos no son novatos. En Ucrania ya habían volado unas cien horas en un avión de entrenamiento. A continuación, recibieron una formación inicial en el Reino Unido conforme a las normas de la OTAN, sobre todo para familiarizarse con el inglés, el idioma utilizado en las cabinas de pilotaje occidentales. Es algo inédito, dice Franz, instructor del ejército del aire: "Es la primera vez que se entrena a pilotos de caza de un país en guerra, sí. Formar a pilotos de caza es exactamente el mismo trabajo. Creo que seremos conscientes de la rapidez una vez que se hayan marchado. De hecho, será entonces cuando nos demos cuenta del trabajo que hemos hecho y del poco tiempo que le hemos dedicado”.

Menos de seis meses antes de incorporarnos a un escuadrón de conversión y pasar a los aviones F-16. Mientras tanto, tienen que ir a lo básico y saltarse algunos capítulos, como los vuelos en solitario y cargar combustible en vuelo.

Hay que concentrarnos en lo esencial. Distancia al objetivo, coordenadas, altitud, velocidad… Se está celebrando una sesión informativa en la sala de operaciones con un instructor para cada piloto. La misión de hoy: bombardeo simulado de un depósito de municiones. Una misión básica, dice el instructor Benjamin: "Tenemos un alumno que está casi en la mitad de su formación, y después de hacer unas cuantas misiones estándar a baja altitud, que en realidad son misiones de navegación para aprender a no perderse, ahora estamos pasando a una formación más táctica", explica a RFI.

“Una situación táctica relativamente sencilla con una línea enemiga/amiga materializada, emplazamientos de defensa terrestre/aérea, cosas así. Así que los entrenamos poco a poco, en situaciones cada vez más complejas, para que lleguen al nivel en el que puedan llevar a cabo el mismo tipo de misión, pero en un avión F-16″, agrega.

Un total de 26 pilotos serán formados en Francia

Cuarenta aviones F-16 han sido entregados a Ucrania, por lo que estos once pilotos en formación serán la columna vertebral de la nueva fuerza aérea ucraniana.

"Son pilotos muy jóvenes", dice el instructor Benjamin, "todos tienen entre 21 y 23 años. Son auténticas esponjas, y además están especialmente motivados, por lo que saben escuchar muy bien. Tienen muchas ganas. Como puedes ver, sólo tenemos instructores muy experimentados. Todos tenemos unos 20 años de antigüedad como pilotos de caza en nuestras fuerzas armadas. Pero sigue siendo un reto que asumimos junto con nuestros aprendices ucranianos, a los que ayudamos enormemente. Les apoyamos a medida que progresan. Así que realmente estamos aplicando el barniz de los métodos occidentales. La base es el aprendizaje de la autonomía, y eso es lo que estamos intentando ayudarles a descubrir aquí. Los métodos rusos, a los que estaban acostumbrados los pilotos ucranianos hasta ahora, no son muy autónomos; dependen mucho de la información del suelo. En los métodos occidentales, los pilotos dependen menos del control en tierra y son mucho más autónomos".

Autonomía, la clave para volar

La autonomía implica dominar los fundamentos del pilotaje, y aunque la formación se realice en modo fast-track, los fundamentos se enseñan rigurosamente, insiste el instructor Franz: "Aquí, vamos a darles todos los fundamentos, es decir, aplicar los procedimientos, operar en una situación táctica, saber reaccionar cuando hay una avería, saber reaccionar ante el mal tiempo. La idea es que hayan aprendido lo máximo posible para que, cuando se incorporen a un escuadrón de conversión, tengan experiencia específica en F-16 o Mirage. Luego pasarán a un avión biplaza como éste, con un instructor de clase trasera que les ayudará a dominar el nuevo avión. Así, aquí tendrán todos los conocimientos básicos y se acostumbrarán a hablar con un instructor que está detrás de ellos, que tiene todos los mandos, como en una escuela de manejo de automóviles”, subraya.

Francia formará a un total de 26 pilotos, y está previsto que esta primera promoción reciba su bautismo de fuego en el otoño del hemisferio norte. Los aprendices se sucederán en esta base. Es la única base francesa que cuenta con un escuadrón Alpha Jet. Hasta 2019, pilotos belgas y también franceses venían aquí a formarse. El escuadrón iba a disolverse, pero la guerra de Ucrania alteró el calendario. La base resultó ser la herramienta más adecuada para entrenar a pilotos ucranianos, explica el instructor Benjamin. "En los últimos 20 años, hemos entrenado a pilotos de caza franceses y belgas. Algunos de los pilotos franceses fueron enviados en Mirage 2000. A los belgas los enviamos en F-16. La formación era estrictamente la misma. Al final, el marco de la OTAN en el que operamos los pilotos de caza es el mismo. Sea cual sea la nacionalidad que vuele en un aparato francés, siempre será occidental. Si está en un F-16, operará de forma muy parecida, es decir, los métodos tácticos aplicados serán exactamente los mismos. Así pues, nuestra formación es totalmente polivalente y cubre todo el espectro de aviones en los que nuestros alumnos pueden volar”, dice.

Tras su estancia en Francia, los pilotos ucranianos en prácticas podrán pasar sin dificultad al F-16 o al Mirage 2000-5, aviones que Francia les entregará próximamente. Mientras tanto, el aprendizaje prosigue a un ritmo trepidante, con largas jornadas y poco descanso, y se forjan necesariamente vínculos sólidos con los instructores franceses, pero nunca se menciona la guerra, afirma Franz, oficial del ejército del aire. "Rara vez mencionamos el conflicto ucraniano porque no creo que necesiten que se lo recuerden a diario, así que nos ceñimos a la profesionalidad y la instrucción. Les decimos que tienen que saber cómo se hace en un F-16. Así es como funciona, así que es bueno que aprendan este procedimiento enseguida, etcétera. Pero también hablamos de cómo luchar, de cómo hacer la guerra. Les damos objetivos simulados. Les decimos que hoy vamos a tomar este objetivo, diremos que es un depósito de municiones y el objetivo es ir y destruirlo, así que hay indicios de guerra. Pero no hablamos del conflicto a diario. Debe de ser bastante difícil para ellos. Así que no hablamos de ello con ellos”.