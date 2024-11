Your browser doesn’t support HTML5 audio

26/11/2024 · 07:26 AM

La autobiografía de Angela Merkel sale a la venta este 26 de noviembre en las librerías alemanas y en toda Europa. Las memorias de la excanciller son esperadas ya que se retiró de la vida pública en 2021, después de 16 años en el poder. Desde entonces, su país ha experimentado profundas transformaciones ligadas a las consecuencias de la guerra en Ucrania, y el balance de los años de Merkel se ha modificado. En 2024, los alemanes están adoptando una mirada mucho más crítica hacia su excanciller.

Desde Berlín, un informe de Delphine Nerbollier

En Alemania, hay pocas personalidades que hayan tenido tanto impacto en la vida política en los últimos años como Angela Merkel. Al mencionar su nombre, sigue toda una serie de comentarios, como el de Eva, encontrada en el andén de una estación de tren: "Creo que ha estado en el poder durante demasiado tiempo. Ya no podía adaptarse", estima la mujer de 65 años.

También entre los más jóvenes, el nombre de Angela Merkel deja poco indiferente. Casi la han conocido solamente a ella en la jefatura del país. Lotte tenía ocho años cuando la canciller llegó al poder, y 25 cuando dejó la política, lo cual ha dejado su huella. "La encuentro muy simpática. Ha sido sinónimo de estabilidad. Y eso lo echo un poco de menos ahora mismo. Pero luego, cuando uno piensa que se mantuvo en el poder durante 16 años, se hicieron muy pocas cosas. Y creo que es una verdadera lástima", apunta la joven berlinesa.

Una visión diferente tres años después

Tres años después de su salida de la política, se puede constatar que la visión de la ex canciller ha cambiado, y no necesariamente en el buen sentido. En 2021, cuando colgó los guantes, Angela Merkel dejó un país estable, en buena forma económica, y que fue elogiado por haber acogido a cientos de miles de refugiados en 2015 y 2016.

Pero la guerra en Ucrania ha puesto de manifiesto la excesiva dependencia del país del gas ruso y ha cambiado fundamentalmente el modelo energético y económico del país. Alemania está en recesión, la inmigración ilegal se está convirtiendo en una carga para muchos ciudadanos y la extrema derecha está en auge. ¿Y qué hay de Angela Merkel? Es señalada por buena parte de la clase política.

"Angela Merkel ha hecho todo lo posible para mantener a Alemania fuera de las crisis mundiales. Con el principio ‘Mamá es la encargada, todo está bien’. Quizás su mayor fracaso sea precisamente que no se preparó para el futuro, que descuidó la política de seguridad y defensa, que no preparó al país para la idea de lo que significa tener que asumir muchas más responsabilidades. 16 años es mucho tiempo para mantenerse en el poder. Si hubiera invertido más, si hubiera asumido más riesgos, no se habría quedado tanto tiempo", comenta Stefan Kornelius, en Múnich, columnista del periódico Süddeutsche Zeitung y autor de una biografía de la excanciller.

En este contexto, el partido de Angela Merkel, la CDU, lleva tres años intentando distanciarse de su ex mentor… Después de años pasados en el centro, el partido se desliza una vez más hacia la derecha y hace su autocrítica de los años de Merkel en los temas de la inmigración y Rusia, por ejemplo. Podría ser exitoso para él.

El nuevo jefe de la CDU, Friedrich Merz, ex rival de la canciller, tiene muchas posibilidades de ganar las elecciones de febrero. La página de Merkel pasaría entonces definitivamente, según Stefan Kornelius: "Tenemos dos estilos completamente diferentes. Friedrich Merz es un político clásico de la CDU del oeste católico de Alemania y es significativamente más conservador que Angela Merkel. El libro de Merkel, en cambio, nos muestra que su pasado en la RDA y su huella política son muy, muy liberales, casi de izquierdas ecológicas. Friedrich Merz es de un calibre completamente diferente. Así que será un tiempo diferente".

Heroína de cabaret y libros

Mientras tanto, Angela Merkel, ahora retirada y muy discreta, no está completamente ausente de la vida de los alemanes. Acaba de publicar sus memorias, y también se ha convertido en una figura de la vida cultural, a pesar de sí misma… Algunos artistas de cabaret han aprovechado su imagen para crear espectáculos, e incluso hay una serie de novelas policíacas, traducidas a varios idiomas, en las que la señorita Merkel hace de detective.

"Angela Merkel era un poco como el tiempo, a nuestro alrededor… siempre ahí. Su vida privada, en cambio, era un maravilloso vacío. No ha dicho casi nada sobre su vida privada, excepto que le gusta hacer pasteles, y eso es todo. Lo bueno es que este vacío me ha dado la oportunidad de desarrollar mi imaginación y se ha unido a la de mis lectores. Los lectores dicen: ‘Dios mío, así es exactamente como me la imaginé’. ¡Algunos dicen que esperan que su matrimonio sea tan sólido como en las novelas! ", indica su autor, David Safier.

En la última novela de Safier, publicada hace dos semanas, la señorita Merkel acude a un terapeuta para hacer balance de sus 16 años en el poder… Una novela lúdica y ligera que contrasta con las gravísimas memorias de la canciller, esta vez las reales, que se publican este martes.