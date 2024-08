Your browser doesn’t support HTML5 audio

26/08/2024 · 10:26 AM

Juan Carlos Delpino es Rector Principal del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela. En un comunicado publicado este lunes en X Delpino pone en entredicho la victoria de Nicolás Maduro en las presidenciales y asegura que hubo serias irregularidades en el proceso.

El comunicado de Juan Carlos Delpino confirma las dudas que tanto la oposición como buena parte de la comunidad internacional han emitido sobre las elecciones presidenciales venezolanas.

Delpino es uno de los cinco rectores del CNE, órgano electoral venezolano, que el 28 de julio aseguró, contra todas las encuestas, que Maduro había obtenido la victoriafrente al candidato opositor, Edmundo González Urrutia.

El funcionario expone en su comunicado una serie de “irregularidades ocurridas durante el proceso electoral del 28 de julio de 2024”, siendo la primera vez que un miembro del órgano electoral emite críticas sobre el proceso de votación y sus resultados.

Delpino asegura que la elección se desarrolló con relativamente pocas incidencias hasta las 5pm, hora locales, aunque “se evidenció un incumplimiento de normas y reglamentos esenciales”, como fue el desalojo de testigos de la oposición de las mesas, “lo que constituyó una violación directa a los principios de equidad y de inobservancia de los derechos de los electorales”.

Así mismo detalla que se incumplió con los protocolos ya que “la transmisión de resultados debía hacerse inmediatamente al cierre de las mesas”, lo cual no ocurrió por un supuesto jaqueo.

Delpino sostiene que declinó la invitación del presidente del CNE para asistir al acto de proclamación, considerando que hubo poca transparencia en el proceso. Y termina asegurando que no estuvo de acuerdo con la falta de publicación oportuna de los resultados mesa por mesa.

Esta ha sido precisamente la principal crítica de la oposición. El CNE proclamó la victoria de Nicolás Maduro, con 52% de los votos, sin mostrar las actas electorales, alegando que sufrieron un “ciberataque”.

Delpino emitió estas dudas sobre el proceso electoral venezolano no solo en su cuenta X sino en entrevista desde la clandestinidad que sostuvo con The New York Times.

De su lado, la oposición sí hizo pública la copia de todas las actas, mesa por mesa, a través de una página web. Estas actas arrojan la victoria de Edmundo González Urrutia con 67% de los votos. El líder opositor se enfrenta ahora a una acusación por parte del chavismo por "usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración", según un documento divulgado por la propia Fiscalía.