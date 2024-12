El multimillonario estadounidense Elon Musk no sólo es noticia en Estados Unidos por su cercanía al futuro presidente Donald Trump. Tras su apoyo abierto a la oposición venezolana al presidente Maduro y su respaldo al populista de derecha británico Nigel Farage, el dueño de la plataforma X publicó un mensaje en el que defiende al partido de extrema derecha alemán AfD. Las reacciones no se hicieron esperar.El multimillonario estadounidense Elon Musk no sólo es noticia en Estados Unidos por su cercanía al futuro presidente Donald Trump. Tras su apoyo abierto a la oposición venezolana al presidente Maduro y su respaldo al populista de derecha británico Nigel Farage, el dueño de la plataforma X publicó un mensaje en el que defiende al partido de extrema derecha alemán AfD. Las reacciones no se hicieron esperar.

Por Pascal Thibaut, corresponsal de RFI en Berlín

“Solo la AfD puede salvar Alemania”: aunque el multimillonario estadounidense Elon Musk ya había coqueteado con el partido de extrema derecha, nunca había expresado una opinión tan clara. A dos meses de las elecciones alemanas, su publicación en la plataforma X, de la que es propietario, suena como una clara llamada a votar a la AfD. Elon Musk reaccionó al video en inglés de un joven influencer alemán cercano al movimiento de extrema derecha.

“No es la primera vez que Elon Musk comenta la política alemana en X. Tomamos nota de ello. No lo tenemos en cuenta, no juzgamos”, declaró la portavoz del Gobierno, Christiane Hoffmann, en una rueda de prensa habitual. Pero la portavoz de Olaf Scholz reiteró que el Gobierno alemán estaba “preocupado por la evolución de la plataforma X”. Sin embargo, el canciller no tiene intención de borrar su cuenta.

Por su parte, Olaf Scholz respondió directamente en un video publicado por la cuenta de DW Politics en la televisión alemana: “Tenemos libertad de expresión, que también se aplica a los multimillonarios, pero la libertad de expresión también significa que se pueden decir cosas que no son correctas y que no contienen buenos consejos políticos”.

Otras reacciones fueron más firmes. Un diputado del SPD calificó de “inaceptable” el apoyo de Musk a la AfD. Un diputado democristiano calificó al multimillonario estadounidense de “amenaza”.

Alternativa para Alemania, un grupo de extrema derecha hostil a los inmigrantes, antisistema y prorruso, estaba exultante el viernes. La copresidenta de AfD, Alice Weidel, celebró el apoyo a su partido. “Tiene toda la razón”, publicó.

En Brandeburgo, donde una gigafactoría de Tesla emplea a miles de personas, la AfD ya se ha manifestado en el pasado contra el proyecto. Un sitio web satírico bromeó: “¿Qué dirá Musk cuando se entere de lo que piensa la AfD sobre los coches eléctricos?”.

Elon Musk, que asumirá funciones oficiales en la próxima administración republicana del presidente electo Donald Trump, ya se ha inmiscuido en la política británica, atacando en particular al gobernante Partido Laborista. Su apoyo al partido de extrema derecha Reform UK de Nigel Farage también preocupa a los conservadores.