Your browser doesn’t support HTML5 audio

23/04/2024 · 05:07 AM

La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en la Franja de Gaza tiene "problemas de neutralidad política", pero Israel aún debe aportar "pruebas" de que algunos de sus miembros están vinculados con "organizaciones terroristas", concluye un informe presentado el lunes al jefe de Naciones Unidas. "Hamás ha penetrado tan profundamente la UNRWA que ya no se puede determinar dónde acaba la UNRWA y dónde comienza Hamás", replicó la cancillería israelí.

El informe elaborado por un grupo independiente presidido por la por la exministra francesa de Relaciones Exteriores Catherine Colonna subraya que la UNRWA tiene "problemas de neutralidad política". Al mismo tiempo, sostiene que Israel aún debe aportar "pruebas" de que algunos de sus miembros están vinculados con "organizaciones terroristas", concluye un informe presentado el lunes al jefe de Naciones Unidas.

No obstante, la UNRWA es "irremplazable e indispensable" para el desarrollo humano y económico de los palestinos, señalan los autores del informe encargado por el secretario general de la organización, Antonio Guterres, a un grupo independiente presidido por la por la canciller francesa.

"La UNRWA es crucial para aportar ayuda humanitaria vital y servicios esenciales, en particular en materia de salud y educación, a los refugiados palestinos en Gaza, Jordania, Líbano, Siria y Cisjordania", subraya el esperado informe, que reconoce no obstante que "problemas vinculados con la neutralidad persisten".

El informe, elaborado a lo largo de nueve semanas en Israel, la Cisjordania ocupada y Jordania, incluye una serie de recomendaciones que Colonna presentó a la prensa en la sede de la ONU en Nueva York.

"Se mejorará lo que deba ser mejorado. Confío en que la implementación de estas recomendaciones ayudará a la UNRWA a cumplir con su misión", declaró Colonna.

Israel denunció que 12 empleados de la agencia participaron directamente en los ataques sin precedentes del grupo islamista Hamás del 7 de octubre en suelo israelí, que causaron 1.160 muertos, principalmente civiles, según un balance de la AFP elaborado con datos oficiales.

Asimismo, las autoridades israelíes aseguran que la agencia emplea a "más de 400 terroristas" en Gaza.

Colonna explicó este lunes a los periodistas que el informe señala que "la UNRWA no recibió pruebas de parte de Israel" de las supuestas relaciones de empleados de la agencia con Hamás, y "no que que no haya pruebas" de un eventual vínculo.

"Árbol podrido"

Israel reaccionó al informe con una dura crítica.

"Hamás ha penetrado tan profundamente la UNRWA que ya no se puede determinar dónde acaba la UNRWA y dónde comienza Hamás", dijo un portavoz de la diplomacia israelí, según el cual "más de 2.135 empleados" de esa agencia pertenecen a Hamás o la Yijad Islámica.

"El problema con la UNRWA no es que haya unas manzanas podridas, es que se trata de un árbol podrido y venenoso cuyas raíces son Hamás", sostuvo.

Las denuncias de Israel llevaron a algunos países a suspender la ayuda financiera a la agencia, que emplea a más de 30.000 personas en toda la región donde opera.

El informe cita casos "de personal que expresa públicamente sus opiniones políticas, libros de texto del país anfitrión con contenidos problemáticos (…), sindicalistas politizados que amenazan a la dirección (de la agencia) e interrumpen las operaciones humanitarias", según el grupo independiente.

"Sobre la base de una lista de marzo de 2024 que contiene los números de identidad de los palestinos, Israel ha afirmado públicamente que una cantidad significativa de empleados de la UNRWA son miembros de organizaciones terroristas. Sin embargo, Israel aún tiene que demostrarlo", advierte el grupo.

Sobre todo teniendo en cuenta que la UNRWA, creada por la Asamblea General de la ONU en 1949, "es la columna vertebral de las operaciones humanitarias" en Gaza, según reiteró su director, Philippe Lazzarini, al Consejo de Seguridad la semana pasada, que denunció una campaña "insidiosa" para poner fin a sus operaciones.

"El desmantelamiento de la UNRWA tendría repercusiones duraderas", advirtió, sobre todo, porque "empeoraría la crisis humanitaria en Gaza y aceleraría la llegada de la hambruna".

(Con AFP)