28/01/2024 · 07:28 AM

La agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) está fuertemente presionada luego de que miembros de su equipo fueron acusados de participar en los ataques del 7 de octubre contra Israel. La agencia anunció el despido de varios de sus empleados (doce) y prometió una investigación a fondo.



La UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos por el momento ha despedido a varios de sus empleados acusados de haber colaborado con los ataques del 7 de octubre contra Israel.

El director de la UNRWA, Philippe Lazzarini, consideró "choqueante ver que se suspenden fondos para la Agencia en reacción a las acusaciones contra un pequeño grupo de su personal", teniendo en cuenta que ya se adoptaron medidas y que de esa ayuda "depende la supervivencia de dos millones de personas" en la franja de Gaza.

La UNRWA, creada en 1949 y en la mira de las autoridades israelíes desde hace tiempo, despidió a doce de sus empleados, después de que Israel los acusara de estar involucrados en la letal incursión del movimiento islamista en el sur del Estado hebreo.

Los hechos concretos que se les reprocha no han salido a la luz. Pero el jefe de la diplomacia israelí afirmó el sábado que la UNRWA no tenía futuro en la Franja de Gaza, donde los combates no dan tregua.

El gobierno de Israel quiere "asegurarse de que la UNRWA no sea parte" de la solución en el territorio palestino tras la guerra, afirmó el canciller Israel Katz en un comunicado y pidió la renuncia del jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini; así también, varios países suspendieron el financiamiento de la agencia.

"Señor Lazzarini, por favor renuncie", dijo Katz la noche del sábado en la red social X, luego de que el jefe de la UNRWA advirtiera de que los cortes en el financiamiento de la agencia podrían provocar el colapso de sus operaciones.

Katz llamó a los donantes a favorecer agencias "que se dedican a la paz y al desarrollo de manera sincera" en la reconstrucción de Gaza después de la guerra.

Estados Unidos anunció el viernes que suspendía temporalmente su financiación a la agencia, una decisión seguida por Australia, Canadá, Italia, Reino Unido, Finlandia, Países Bajos y Alemania.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres por su parte, urgió el sábado "a los gobiernos que suspendieron las contribuciones a, al menos, asegurar la continuidad de las operaciones de la UNRWA",

Hamás denunció las "amenazas" israelíes contra la UNRWA e instó a la ONU y a otras organizaciones internacionales a no "ceder ante las amenazas y el chantaje".

Refugio de la ONU atacado

Las tensas relaciones entre Israel y la UNRWA se deterioraron luego de que la agencia denunció un ataque con tanques (miércoles 24 de enero) que habría impactado un refugio de desplazados en Jan Yunis, en el sur de Gaza.

Según la agencia onusiana, decenas de miles de desplazados estaban registrados en el refugio y que el ataque del miércoles mató a 13 personas.

El ejército israelí prometió evaluar lo sucedido pero analiza también la posibilidad de que fuera resultado de "fuego de Hamás".

Manifestaciones en Tel Aviv reclamando el regreso de los rehenes

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, presionado por su manejo del conflicto, insistió el sábado en su promesa de eliminar a Hamás.

"Si no eliminamos a los terroristas de Hamás (…) la próxima masacre será cuestión de tiempo", declaró en un mensaje por televisión.

Expertos han señalado que la insistencia de Netanyahu en eliminar a Hamás es cada vez más visto en su gabinete como incompatible con la recuperación de los rehenes en Gaza.

El sábado en Tel Aviv nuevamente se congregaron manifestantes con pancartas para reclamar el regreso de los rehenes.

¿Un alto al fuego próximo?

En tanto, la Corte Internacional de Justicia decidió el viernes que Israel debe prevenir posibles actos de genocidio en el conflicto y permitir el ingreso de más ayuda.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el miércoles 31 de enero para dar un "efecto vinculante" a la decisión de la corte, que no incluyó un llamado a un alto el fuego.

Al mismo tiempo, continúan los esfuerzos diplomáticos a favor de una tregua.

El jefe de la inteligencia estadounidense, William Burns, se reunirá próximamente en París con sus pares de Israel y Egipto, así como el primer ministro de Catar, en busca de un alto el fuego, dijo a AFP una fuente de seguridad.

El diario New York Times informó el sábado 27 de que los negociadores se han acercado a un acuerdo para que Israel suspenda su guerra en Gaza por dos meses a cambio de la liberación de más de 100 rehenes.

Citando fuentes estadounidenses no identificadas, el diario dijo que hay un borrador de acuerdo que será discutido el domingo 28 de enero en París.

(Con la AFP)