Aborto: La Corte IDH analiza el caso Beatriz contra el Estado de El Salvador

La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene este 22 y 23 de marzo la audiencia por el caso de “Beatriz contra el Estado de El Salvador”, en la sede costarricense del tribunal. Una audiencia muy esperada por las organizaciones de derechos humanos, entre ellas, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), cuya subdirectora RFI entrevistó. Este 22 y 23 de marzo, el caso de Beatriz contra el Estado de El Salvador llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).Al conocer el nulo pronóstico de sobrevida del feto y las posibles complicaciones para su salud, la joven salvadoreña, que padecía entre otras la enfermedad crónica lupus, recurrió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del país centroamericano en 2013, que le denegó el aborto. Beatriz falleció en octubre de 2017 tras sufrir un accidente de tránsito.“No se permite el acceso a un tratamiento de salud”El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), una organización defensora de derechos humanos, se presenta como parte colitigante en la audiencia de la CorteIDH que tiene lugar en San José, Costa Rica. “Esta audiencia representa no sólo la primera oportunidad para la familia de ser escuchada por un tribunal internacional que por fin haga justicia por las violaciones que sufrió Beatriz, sino también una oportunidad para que lo que le pasó a Beatriz no siga sucediéndole a más mujeres salvadoreñas. Desde 1998, el Estado salvadoreño penalizó en cualquier circunstancia el aborto. Esto significa que aun en casos donde está en riesgo la salud o la vida de las mujeres, en casos como el de Beatriz, en el que el feto sufre anencefalia y no hay ninguna posibilidad de vida, no se permite que las mujeres puedan acceder a un tratamiento de salud”, detalla para RFI Marcela Martino, subdirectora del CEJIL.En El Salvador, la ley vigente es una de las más restrictivas: prohíbe todo tipo de aborto y castiga con cárcel a la mujer y al personal médico que participen en ello. Las organizaciones feministas del país centroamericano esperan que, tras la audiencia de dos días, la CorteIDH condene al Estado salvadoreño y establezca un plazo para reformar la ley.“Primero hay muchos de los hechos sobre los que se sustentan nuestras posiciones que ni siquiera han sido cuestionados o controvertidos por el Estado. Hay cosas que no están en duda. No está en duda que la vida y la salud de Beatriz estuvo en riesgo por intentar llevar a término un embarazo que no era viable y que le estaba complicando seriamente su integridad y su vida. Pero además, muchos otros órganos de protección expertos en la materia han desarrollado ya estándares sobre la importancia de garantizar este tratamiento médico a las mujeres y sobre el hecho de que el uso del derecho penal para prohibirlo pone en riesgo su vida y su salud”, detalla Martino.“Estamos muy confiadas”El CEJIL es optimista en cuanto a la sentencia que dará la CorteIDH: “Estamos muy confiadas de que Beatriz, su familia y las organizaciones que hemos acompañado su voz y continuado con su lucha, recibiremos una sentencia que no sólo reconozca las omisiones y las acciones del Estado salvadoreño, sino que le ordene a generar medidas para que estos casos no se repitan”, expresa la subdirectora del CEJIL.Por otra parte, “es el primer caso de esta temática que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces será importante para aclararle a los Estados de la región que son parte de la Convención Americana cuáles son sus obligaciones en esta materia para garantizar los derechos de las mujeres”, recalca Marcela Martino.En la audiencia, los magistrados escucharán las declaraciones de 42 testigos antes de emitir una sentencia.Grupos opuestos al derecho al aborto en El Salvador han pedido a la CorteIDH que no emita un fallo basado en lo que consideran “mentiras”.