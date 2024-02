Your browser doesn’t support HTML5 audio

26/02/2024 · 03:00 AM

El expresidente Leonel Fernández pronunció un discurso el pasado jueves 22 de febrero para fijar su posición sobre las elecciones municipales del domingo 18, en las cuales la oposición fue derrotada por el partido de gobierno.

Según sus declaraciones, el domingo solamente el 22 % del "universo electoral" respaldó a los candidatos del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), mientras que el 78 % se abstuvo o no votó por ellos; es decir, la ciudadanía “no se sintió identificada con sus promesas incumplidas y sus cantos de sirena”, opinó.

Los porcentajes

El universo electoral de estas elecciones está compuesto por 8,105,151 personas (100 %), es decir, el padrón completo. De este padrón, solo votaron 3,775,587 personas (el 47 %), lo que evidencia una abstención del 53 %, lo que corresponde a 4,329,564 personas.

A la hora de exponer los cálculos, el expresidente se refirió a que solo el 22 % del 100 % que podía votar, votó por el PRM, es decir, 1,747,822 personas. Esto es cierto.

El 53 % del universo electoral se abstuvo de votar por cualquier partido y 2,027,765 personas, no votaron por el PRM, un 25 % de todo el padrón, sumando así el 78 % que menciona.

Cabe mencionar que, si se realiza la sumatoria con el partido de la Fuerza del Pueblo (FP), que obtuvo un total de 520,352 votos, este 78 % pasa a ser casi un 94 %, pues se suma el 53 % de la abstención al 40 % de votos que no sufragaron por los candidatos del partido FP.

Elecciones municipales pasadas

En su discurso, Leonel Fernández, comentó que "normalmente hay una participación relativamente baja de votantes en las elecciones municipales, pero en las que recientemente tuvieron lugar, fue menor de lo que tradicionalmente se acostumbra, incluso hasta de lo que ocurrió en 2020, cuando ya se estaba en la antesala de la pandemia del COVID-19″.

En las elecciones municipales del 2020, hubo un padrón electoral de 7,487,040 personas, de las cuales votaron 3,679,081 personas, es decir, 96,506 votantes menos que las pasadas elecciones del domingo 18 de febrero. Esto equivale a un 49 % del total, dejando un 51 % de abstención.

Según el registro que tiene la Junta Central Electoral, lo datos son los siguientes:

Año Abstención 2024 53 % 2020 51 % 2016 47 % 2010 43 % 2006 48 %

Sin embargo, a la hora de declarar que este 78 % no se sintió identificado con las propuestas del PRM en estas elecciones municipales, el expresidente comete una falacia lógica.

Leonel Fernández cometió una falacia de la falsa equivalencia, un tipo de falacia, que consiste en inferir que existe una equivalencia aparentemente lógica, pero en realidad no hay ninguna.

En este caso, el expresidente engloba a las personas que no votaron junto con las que no votaron por el PRM, asumiendo que los que se abstuvieron de votar, es porque no se sintieron identificado con las propuestas del PRM o que todos son perremeístas que están desencantados con su propio gobierno.

El error está al mezclar el 53 % de la abstención con el 25 % de la oposición.

Este argumento no es válido debido a su simplificación excesiva y falta de consideración de otros factores para que una persona tome la decisión de abstenerse de votar, a pesar de que los números sean correctos.