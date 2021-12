Twitter RD y el odio "libertario"

Joseph Goebbels, el propagandista del dictador Adolfo Hitler.

Aunque Twitter es un lugar donde la verdad solo tiene 280 caracteres, cuando escribo allí, la mayor parte de las veces, mis mensajes van dirigidos a denunciar el odio, y advertir sobre el peligro "libertario" de ultraderecha en República Dominicana y LATAM, cuyo fundamento es el odio económico, ideológico, ecológico y político, que debe ser repudiado sin esconderse, como hacen algunos "izquierdistas" que no responden para no darle importancia.

Así, hay muchos jóvenes sanos, dentro de la secta "conservadora y libertaria" que tienen muy buenas intenciones, están honestamente preocupados por una sociedad más justa, más humana, pero que están malsanamente atrapados por una realidad precaria y deprimente. Estos se encuentran atrapados entre el dilema de "intelectuales" que promueven el neoliberalismo, confundiéndolos y adoctrinándolos con muy mala lectura histórica y filosófica, fundada en el odio y el desprecio colectivos.

En ese grupo de "Sacerdotes del Odio" hay algunos a nivel regional, pero con sus cómplices locales. Los "Minis-Chicagos-Boys", y otros menos importantes, pero patológicos, obsesionados con las etiquetas (izquierda, derecha, socialismo, free market, etc.) Y, por otro lado, una de las "izquierdas" orgánicas de LATAM más débiles y disgregadas (la dominicana), incapaz de generar contenido intelectual viable fuera de los dogmas de la tradición Leninista, y de la visión de las autocracias representadas por Maduro, Ortega, el PC de Cuba.

Mi mensaje es para esos jóvenes que se encuentran honestamente preocupados, y que están en el limbo de quienes los orientan en el desenfreno "libertario" neoliberal del odio u ofertas obsoletas que cayeron con la URSS, y son ideológicamente huérfanas y sin creatividad.

Tomando como referencia a los EE.UU. "Rand Corporation" estimó que gracias a esa corriente "libertaria" neoliberal, en los últimos 40+ años se han “transferido” alrededor de 50 trillones de dólares desde la clase media y trabajadora (90% de más bajo ingresos) a la más alta (el 10%).

Gracias a los "libertarios" neoliberales, el 1% superior duplicó su participación en los ingresos en 20%. Los sueldos de los CEO y directores ejecutivos se han disparado. Los salarios reales de los trabajadores (no supervisores) son más bajos que antes de que comenzara el "activismo libertario".

Así, y de nuevo agradeciendo a los "libertarios" herederos de Milton Friedman, desde 1980 hasta hoy el bienestar se ha derrumbado y nuestra especie corre el peor riesgo de su historia (Crisis Climática). La mayoría de la población vive de sueldo en sueldo, prácticamente sin ahorros. Nunca en la historia de la humanidad han existido robos de esta magnitud.

Los economistas "libertarios" neoliberales han estado a cargo de ese proceso desde Reagan (Milton Friedman) hasta el día de hoy, incluyendo a Alan Greenspan, adoctrinando jóvenes en los centros académicos de clase media alta (los que en el futuro serán técnicos del poder), con un enfoque absolutamente cínico de dos niveles:

Nivel 1. Presión constante para que el Estado no intervenga y deje funcionar el "Mercado Libre", sin proteger el bienestar social -laissez faire et laissez passer- de la población en general.

Nivel: 2. Presión pro-estado intervencionista que proteja a los poderosos, subsidie el sector financiero (Banks Bailout 2008), subsidie investigaciones científicas de alto riesgo en centros académicos para ceder innovaciones a corporaciones (vacunas RNA del covid, Internet, etc.) y un grupo social reducido de súper-ricos. Por esto es importante la denuncia frontal a los ideólogos de los nuevos mal llamados "libertarios".

Los padres de esta corriente de odio en el pensamiento económico son los austriacos y sus seguidores de la escuela de Chicago.

El neoliberalismo comenzó en la Viena de entreguerras, en el seminario de Ludwig von Mises, que atrajo a Hayek, Robbins y otros, más tarde a Milton Friedman. El nombre "neoliberalismo" fue elegido en el seminario de Walter Lippmann en París en 1938.

El mismo Mises era un ferviente partidario de Mussolini, a quien elogió por salvar la civilización aplastando el movimiento obrero con violencia junto con todas las tendencias socialdemócratas.

En 1947, Hayek fundó la organización Sociedad Mont Pelerin, apoyada financieramente por multimillonarios que se encargo de difundir la doctrina neoliberalismo y desde allí se creo una red internacional de académicos, empresarios, periodistas, activistas y Think-Tanks, entre ellos el American Enterprise Institute, la Heritage Foundation, el Cato Institute, el Institute of Economic Affairs, el Center for Policy Studies y el Adam Smith Institute, financiando puestos y departamentos académicos, particularmente en las universidades de Chicago y Virginia.

Su primer "gran triunfo" -que hoy se ha demostrado ser un gran fracaso- fue desgraciadamente en nuestras tierras, con el Chile de Pinochet, el legado fue el "Milagro Chileno", que en realidad fue la "Masacre de Chile", con miles de muertos y una sociedad empobrecida por la desigualdad. Luego se trasladaron a Washington con Reagan y el robo al por mayor de los últimos 40+ años.

Los "libertarios" neoliberales- conservadores son influyentes porque sirven al poder, son los que han diseñado las políticas económicas aplicadas en los últimos 40 años y cada vez ha sido un fracaso y un robo. Los jóvenes "libertarios" y "conservadores" entusiastas ayudan a crear una base popular y un clima intelectual de apoyo, mucho más ahora con plataformas como Twitter y YouTube, ante la mirada de una izquierda ausente, viviendo sus zonas de confort (con excepciones obviamente).

La admiración por el fascismo y la violencia de los "libertarios" y "conservadores" jóvenes no es casual (Washington, enero 2020). Esa es la manera de prevenir "interferencias al mercado libre", como son los sindicatos, asistencia social, etc.

Por supuesto que todo es un fraude total: en verdad y tras bastidores, la interferencia del mercado no solo es buena, sino que esencial, para mantener el robo sin consecuencias para ellos. Eso lo demuestran dramáticamente Pinochet y la economía radicalmente estatista instituida por Reagan y llevada a cabo por sus sucesores.

"Libertario" significa algo muy particular en occidente, “fuera del espectro de la tradición clásica, a lo que aquí se le llama ‘libertarismo’ es capitalismo desenfrenado”, a diferencia de la tradición libertaria europea. En la versión occidental de capitalismo desenfrenado, siempre existe una autoridad extrema. No hay nada mas autoritario y menos democrático que una corporación y eso hasta los “libertarios” lo saben, pero pretenden ignorarlo.

En el concepto “libertario” actual, el capital está controlado de forma privada y la gente tiene que alquilarse para poder vivir. “Ahora, puede decir, que se alquilan libremente, y que es un contrato gratuito", pero eso falso, “Si la elección es: debes hacer el trabajo que te digo o te mueres de hambre", eso no es una elección eso es, según los libertarios clásicos “esclavitud asalariada”.

Muchos autores han descrito con mucha claridad esta versión “libertaria” difundida en República Dominicana y auspiciada por algunos sectores, estableciendo que la misma es una aberración. “La única razón por la que la gente pretende tomarla en serio es porque pueden usarla como un arma, cuando alguien se pronuncia a favor de algún impuesto.” Así pueden decir: "No, yo soy libertario y estoy en contra de ese impuesto, pero, por supuesto, estoy a favor de que el gobierno construya carreteras, escuelas y subsidie algún sector empresarial”.

“Hay libertarios consistentes, como Murray Rothbard, pero si lees el mundo que describen, es un mundo tan lleno de odio que ningún ser humano querría vivir en él. Este es un mundo en el que no tienes carreteras porque no ves ninguna razón por la que debas cooperar en la construcción de una carretera que no vas a utilizar, y si quieres una carretera, te juntas con otras personas que van a usar esa carretera y la construyes, y luego les cobras a las personas por usarlas. Si no le gusta la contaminación del automóvil de alguien, lo lleva a los tribunales y lo demandas. ¿Quién querría vivir en un mundo así? Es un mundo construido sobre el odio, un mundo que en la realidad no podría funcionar por un segundo, y si pudiera, las personas querrían irse salir, o suicidarte".

Esos jóvenes a los que me dirijo, tienen todo el deber y el derecho de buscar respuestas a sus inquietudes y deben hacerlo, mis únicas advertencias son, que vayan a las fuentes, lean los hechos, cuestionen todo, húyanles a los promotores de etiquetas y retorica de encasillamientos como: izquierdista, derechista, socialista, capitalista, conservador o liberal.

En la medida en que se definan dentro de una corriente de pensamiento perderán la libertad de la objetividad necesaria para crear sus propios caminos. Les exhorto a que busquen con honestidad la verdad, pues ella está disponible para todos los que deseen tenerla, pero, sobre todo, expresen sus pensamientos sin el más mínimo contenido de odio pues ese acto, por si solo, los hará mejores seres humanos