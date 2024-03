Your browser doesn’t support HTML5 audio

El pasado lunes, los candidatos a senadores del Distrito Nacional, Eric Ortiz, Omar Fernández, Carlos Rubio, Vinicio Castillo y Guillermo Moreno, argumentaron sus posturas sobre el aborto y las tres causales en un debate televisado.

En el debate también se trataron otros temas como el globalismo e ideología de género, migración, seguridad nacional, educación, reforma fiscal, deuda pública, inversión pública (reducción carga impositiva), y seguridad social.

Los candidatos respondieron a la siguiente pregunta:

¿Cree usted que se debería aprobar la despenalización del aborto por 3 causales y de ser electo senador, promovería la modificación del código penal en este sentido?

Eric Ortiz

Candidato por Opción Democrática, respondió a favor. “Yo sí estoy a favor de las tres causales, porque todo el mundo debe tener derecho a defender a su familia. Yo no le puedo pedir a los dominicanos que no hagan algo que yo no estaría dispuesto a hacer. Yo haría lo que sea para defender a mi hija”.

Omar Fernández

El aspirante por la Fuerza del Pueblo, argumentó en contra. “Me adhiero totalmente a lo que contempla el artículo 37 de nuestra constitución, la vida se consagra y se defiende desde la concepción hasta la muerte natural. El artículo 42, numeral tres de esa misma constitución, establece el estado de necesidad. Nadie está obligado a lo imposible, un profesional de la medicina que, habiendo utilizado todos los medios tecnológicos y médicos, técnico posibles a su alcance para salvar las dos vidas, y en todo caso, no pudo lograrlo y solo salvó la vida de una de ellas, la vida de la madre en este caso, queda exento de responsabilidad penal. De manera que la discusión en realidad es sobre dos casos, no tres, porque hay uno de ellos, cuando la vida de la madre corre peligro, que queda salvado en la propia constitución”.

Carlos Rubio

El representante del partido Generación de Servidores, rechazó la despenalización. “Nunca, no en ese sentido… nosotros somos un país cristiano y un país de Dios, esa causal de que pueda nacer vivo o viable es nula. En el caso del abuso siempre se había dicho que se le da tratamiento psiquiátrico, un 80 por ciento vuelve y quiere a su hijo y tiene una vida normal. Entonces no podemos legislar en ninguna de esas tres formas en contra de nuestros niños”.

Vinicio Castillo

El candidato por el Partido Reformista Social Cristiano, explicó su negativa ante las tres causales. “Libramos una batalla en defensa de la constitución de la República Dominicana que protege la vida desde la concepción hasta la muerte, sin excepción. No se puede aprobar tres causales sin modificar la constitución de la República. Y es una vergüenza para esta nación que los grupos pro-aborto en tres causales tengan secuestrado el código penal durante más de 15 años. Eso de que la madre está en peligro y el médico no puede salvarla… Eso es falso. Eso es un falso debate”.

Guillermo Moreno

El candidato por el Partido Revolucionario Moderno, presentó su aprobación. “Y, ¿de qué estamos hablando, señores? Estamos hablando de jóvenes de 13 y 14 años violadas y embarazadas. ¿Y qué es lo que estamos planteando? La necesidad de una regulación especial para estas situaciones excepcionales a las que se enfrentan las parejas, las familias, los médicos, la ciencia. Y tiene que haber una regulación especial para estas situaciones excepcionales para que pueda haber una amplia posibilidad de tomar las decisiones adecuadas. Nadie está planteando que, al hablar de esta regulación especial para estas situaciones excepcionales, que nadie renuncie a sus convicciones religiosas o a sus decisiones, pero sí que debe haber un marco más flexible para poder tratar esas situaciones excepcionales a las que nos estamos refiriendo”.