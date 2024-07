Your browser doesn’t support HTML5 audio

La primera entrega sobre Trayectos de una conciencia sublevada versó sobre artículos correspondientes a la parte que Matos Moquete llama el Antes. Esta va dirigida hacia su valoración del libro Operación verdad de Fidelio Despradel. Lo que la convierte en una reseña de reseña, cuyo contenido, no solo histórico, sino, moral merece un espacio particular con relación a la antología que conforma el texto. La divide en cuatro partes que serán comentadas en el mismo orden.

En el primer comentario valorativo destaca que, dentro de los relatos testimoniales sobre los últimos acontecimientos políticos de República Dominicana, particularmente los concernientes al héroe de la revolución de abril y a la izquierda, el que se acerca a la verdad es el de Fidelio Despradel; puesto que muchos la manipulan a fin de justificar sus acciones en el presente. Contrario a ello y según él, Despradel se puede certificar, no hay sesgo sobre sus líneas, pues estas cotejan con su honestidad probada. Ante la primera verdad que sitúa al lector, es la que separa, dentro de los líderes izquierdistas, los traidores de los héroes; de aquellos que ofrendaron todo por sus sueños de una sociedad más justa. Así como, el acobardamiento de alguno que no se juzga por el hecho en sí; pues es parte de ser humano, sino, por la falta de honestidad al no reconocerlo y manipular la verdad sobre los hechos. A este le llama De héroes y traidores.

La segunda valoración la hace en tanto considera que el libro llama a la reflexión en el presente, sobre el futuro y al reconocer los errores de la izquierda. Según Despradel y avalado por Matos, esta no supo comprender los cambios que se avecinaban para el país, la fuerza del nuevo colonialismo que vislumbraba. No actúo conforme al nuevo orden sociopolítico que se imponía, consecuencia de la revolución de abril y la imposición de Balaguer como presidente; por el contrario siguió apegada a sus esquemas. Por lo que llaman a este acápite La izquierda irreflexiva.

La tercera, afirma que el libro propone un salto crítico sobre el tiempo del militarismo, la creencia en un supuesto golpe de estado, las acciones guerrilleras y el sueño del militar convertido en guerrillero y héroe, cuyo liderazgo estaba destinado a dirigir al país a estadios democráticos y de justicia social. De ahí que lo llaman la pasión militarista.

En la última valoración lo califica como un libro polémico, porque tiene el valor de situar al lector en los esquemas ideológicos de los años sesenta. Reconoce que el camino a seguir era el del socialismo real, estalinismo, maoísmo y castrismo con Cuba como referente principal. El libro permite leer las ideologías desde el apogeo del militarismo, el guerrillerismo y el foquismo que sedujo a todos. Estos hombres fueron fruto de su constructo social, formados en al autoritarismo, con el culto al caudillo, no estuvieron preparados para la democracia y la libertad. Propiciaron los clubes, sindicatos y asociaciones para propagar sus ideas, pero con un comportamiento autoritario, no creyeron en la democracia participativa. Se quiso imitar a Cuba, pero Despradel y Matos ven dos Cuba: la de los comandantes y la de los estalinistas, y se decantan por la primera. A este se denomina Cuba no es el modelo.

Como se ve, es invaluable encontrar la valoración objetiva de un libro dentro de otro. Puesto que, el lector tiene frente a sí dos pensamientos que por mucho que coincidan dejan en él preguntas y respuestas sobre un pasado que en muchos casos le asecha. Un pasado que está en su presente, porque lo experimenta a diario en el autoritarismo de quienes lo gobiernan. Está presente en quienes lo niegan. Está presente en sus calamidades y la de sus semejantes. Está presente en las frustraciones de un sueño de justicia social que no alcanzaron los izquierdistas, ni han alcanzado sus oponentes.

Finalmente, se puede decir, que tanto el libro como Matos Moquete se despojan de sus pasiones y analizan los hechos desde una polémica objetividad. Pues siendo parte y protagonistas de esa historia reconocen sus errores, no abjuran de esta, sino, que valoran en estos hombres y mujeres su coraje para luchar en condiciones adversas; resultado del contexto político, su propia formación y modo de proceder. Ponen en perspectiva sus fortalezas y debilidades como políticos y humanos.

