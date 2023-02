“Sin los jóvenes la democracia está incompleta”

Yanibel Mesa.

La Juventud del Frente Amplio escogió los precandidatos a cargos electivos que terciarán en las próximas elecciones e hizo un llamado a la juventud a no dejar los espacios

de participación a los grupos tradicionales.

Yanibel Mesa, representante de la agrupación, afirmó que la estrategia de esa entidad es impulsar políticas públicas a favor de la juventud desde los gobiernos municipales, crear espacios para su empoderamiento y desarrollo y contribuir a poner fin a la exclusión que la afecta.

“Los jóvenes tienen voluntad de participar activamente en la sociedad en la que viven, y excluirlos supone impedir que la democracia funcione plenamente”, precisó.

Mesa sostuvo que la juventud sigue siendo apenas un discurso para el Día Nacional de la Juventud y otras efemérides, sin que hasta el momento las políticas vigentes la tomen en cuenta con mucha seriedad.

“Los jóvenes quieren hablar de su vida, quieren trabajar, requieren participar en actividades políticas y sociales, que se les reconozcan sus derechos, que sus barrios y entornos reciban apoyo y, sobre todo, se quieren expresar y que los escuchen, pero los mecanismos de participación son insuficientes”, indicó.

Precisó que en el plano laboral los jóvenes son excluidos con argumentos como el de que no tienen experiencia, y eso es un desconocimiento de sus derechos. “Muchos estudian una profesión y después no pueden ejercerla porque no se les da la oportunidad,

y así no podemos seguir”, puntualizó.

“Es triste el panorama de jóvenes que van de un lado a otro buscando un empleo sin que nadie les de una oportunidad, y eso ya tiene que cambiar”, agregó Mesa.

Los precandidatos

Los jóvenes escogidos como precandidatos del Frente Amplio a cargos electivos son Anny Minerva Jaquez Reyes, de Barahona, aspirante a diputada; José Silverio, Puerto Plata; Ezequiel David Núñez; La Vega y Jhon Martínez Betancourt, Santo Domingo Norte,

estos últimos precandidatos a regidores.

La dirigente juvenil Yanibel Mesa expresó que ese equipo, junto a toda la agrupación, está comprometida con las aspiraciones de progreso y los mejores intereses de la juventud dominicana y con una nueva forma de hacer política.

“Cuando pensemos en adecentar los espacios políticos -observó- Mesa hay que empezar con la juventud, con sus bríos y con su sabiduría, hay que contar con su voluntad de futuro y con esa vocación de esperanza que a la juventud nunca le falla”