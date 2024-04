Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los últimos sondeos que se han realizado en el país indican que el 80% de la población entiende que el presidente Luis Abinader ganará los comicios del 24 de mayo, aseguró Roberto Ángel Salcedo quien es miembro de la Dirección Ejecutiva del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Salcedo explicó que, conforme ha ido avanzando el tiempo y se acerca el día de las votaciones, y ligado a los resultados de las elecciones municipales, se ha creado un ambiente en la mayoría de la sociedad dominicana que entiende que el actual mandatario va a ganar, y que lo hará holgadamente en la primera vuelta.

Distinto a la intención del voto

El alto dirigente del partido en el poder aclaró que el porcentaje de los que creen que el mandatario va a salir victorioso es distinto a la intención del voto, ya que alguien podría votar por otro candidato y, como quiera, entiende que Abinader es quien resultará victorioso.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, Roberto Ángel dijo que eso genera un clima mucho más tranquilo y moderado alrededor de la campaña, lo que se puede comprobar en el hecho de que a más de 20 días de las votaciones no se advierte el nivel de proselitismo que se observaba en otros certámenes electorales.

Contundente triunfo también en el Senado

Sostuvo que el contundente triunfo que obtendrá el presidente Luis Abinader, también será similar en el Senado de la República donde en la actualidad tienen mayoría, pero que a partir del mes de agosto tendrán una mayor cantidad de senadores.

“Nosotros vemos, con la publicación de encuestas recientes, que ya el presidente ha pasado del 65%, por eso la campaña se ha enfocado en hablar del 70%, pero es que estamos bordeando en términos de intención de votos ese porcentaje, qué podría influir, bueno, sí el triunfalismo no nos gana, si logramos, a pesar de una cómoda posición que reflejan las encuestas, traducir esa intención en un hecho concreto, convertirlo en votos”, precisó el reconocido empresario de la televisión y el cine.

Insistió en que, lo que hay en la población es el deseo y la favorabilidad de que el presidente Abinader continué dirigiendo los destinos del país, pero los perremeistas deben estar claro que eso no es voto, y hay que concretizarlo llevando la gente a sufragar el 24 de mayo, para convertir ese deseo en realidad.

Sobre el nivel senatorial Salcedo dijo que, “nosotros vamos a ganar ampliamente, tenemos mayoría, y vamos a profundizar esa mayoría en el Senado de la República, yo te podría proyectar más de 28 senadores, uno 28 o 29 senadores podrían ser ganados por el Partido Revolucionario Moderno, y eso lo digo para mantener un poco de equilibrio y no desbordarme, procurando y promoviendo ese conservadurismo que debemos tener a días de las elecciones”.

“Ya, área por área, en el país hemos ido avanzando de manera significativa, he visitado todo el cordón fronterizo donde hay senadurías que no son controladas por el PRM, y ya están en la ruta de ser ganadas por nosotros, me refiero a la senaduría de Pedernales donde el compañero Augusto Velásquez está al frente de las encuestas, y están las condiciones servidas para que sea el próximo senador de esa provincia”, ejemplificó Roberto Ángel.

Argumentó que lo propio se puede decir de Dagoberto Rodríguez Adames que va a regresar al Congreso como senador de la provincia Independencia, e igual situación se está produciendo en Elías Piña donde Johnson Encarnación encabeza la preferencia del electorado, también sucede con Dajabón donde Ney Rodríguez es amplio favorito para alzarse con esa curul en la Cámara Alta.

Acotó que, como se puede observar, se trata de provincias cuyos senadores actuales están en manos de la oposición, y todo se perfila que pasarán a ser controladas por el PRM; entre ellas está San José de Ocoa, donde Salcedo funge como enlace, y la situación es que el actual senador que era de la Fuerza del Pueblo y candidato del mismo partido renunció para apoyar las propuestas electorales del partido de gobierno.

Lo que hacen con Guillermo Moreno

Guillermo Moreno y Luis Abinader.

Roberto Ángel salcedo reconoció que llama mucho la atención la lucha que se libra por la senaduría del Distrito Nacional ya que se trata del principal centro político y económico del país, donde se concentran la mayoría de los medios de comunicación, y todo lo que se hace en esta demarcación tiende a repercutir más.

“Pero es un poco el modelo que nosotros estamos haciendo con todos nuestros aliados que son candidatos a senadores, yo estuve en la Romana promoviendo a Frank Martínez que es un aliado, pero toda la estructura del PRM en esa provincia está trabajando en ese sentido, lo propio puedo decir de la Vega, que visitaré el próximo fin de semana, pero el presidente Luis Abinader reinició la campaña en dicha provincia promoviendo a Ramón Rogelio Genao que también es un aliado”, aclaró Salcedo.

Roberto Ángel agregó que una situación similar sucede en Santiago Rodríguez donde estuvo Abinader promoviendo a Antonio Marte que es otro aliado, y lo propio ocurre en el Distrito Nacional con el doctor Guillermo Moreno.

“Las alianzas nos involucran a todos, nos integran a todos, y es la realidad, nosotros hemos logrado, y creo que esto le va a conferir al partido una condición histórica en estas elecciones, el partido creo que se encamina a vivir un momento histórico, no solo para su historia, sino para la historia política y democrática para el país, hemos logrado conciliar la más amplia coalición jamás registrada en la historia política en la República Dominicana”, dijo el alto dirigente del PRM al ser entrevistado en el programa D´AGENDA.

Recordó que son 22 partidos y movimientos políticos que se han nucleado alrededor de la candidatura de Luis Abinader, y de los candidatos del Partido Revolucionario Moderno, y ahí se incluye el doctor Guillermo Moreno.

“Si usted no se unifica alrededor de su candidato no lo está apoyando, si se unifica está abusando, entonces, qué usted quiere, estamos en una participación libre democrática y abierta, al final la decisión ha de recaer en los capitaleños, en el caso del Distrito Nacional, y en cada una de las demarcaciones, a los habitantes de esos lugares”, señaló.

Precisó que se vive un régimen democrático donde no se le ha coartado la libertad a nadie, “creo que estamos ampliamente favoritos por nuestro trabajo, por el reconocimiento de la figura de Luis Abinader, pero no bajo la imposición ni del criterio que la gente se sienta coaccionada, coartada, yo creo que no, yo creo que estamos viviendo una época de plenas libertades en la República Dominicana, y lo que ocurrió en febrero, que debe reproducirse en mayo, es el resultado de un buen trabajo desde el punto de vista político, pero, además, de una buena gestión de gobierno.