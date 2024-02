Your browser doesn’t support HTML5 audio

El licenciado Miguel Andújar, dirigente fundador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), renunció a esa organización por considerar que sus dirigentes lanzaron la basura los principios y las enseñanzas de don Juan Bosch, y se dedicaron a enriquecerse desde los puestos que ocuparon en el Estado.

Andújar aclaró que no se cambiará a lo que define como "la otra versión del peledeísmo", en una clara alusión al partido Fuerza del Pueblo, que lidera el expresidente Leonel Fernández. Sostiene que entre el PLD y FP no hay diferencias.

Sostuvo que el PLD se convirtió en un partido de ambiciosos desmedidos, comerciantes y aventureros, y que sus dirigentes personifican la negación y la traición al maestro Don Juan Bosch.

Miguel Andújar hizo pública su renuncia en una carta dirigida al secretario general del PLD, Charles (Charlie) Mariotti, que publicamos a continuación:

Santo Domingo, D. N.,

31 de enero, 2024.

Señor

Charlie Mariotti, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)

Su despacho

Tengo a bien informarle que a partir de este momento renunció irrevocablemente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), organización a la que serví durante toda mi vida, desde adolescente. Tan pronto Don Juan Bosch decidió dar el paso de dejar el PRD para fundar un nuevo partido, fui el primer dirigente del PLD en los Estados Unidos, donde ocupé diversas funciones como son director de educación de su máximo organismo, director de prensa y propaganda, primer secretario de general de un intermedio (el Salvador Allende), primer enlace en Canadá, Massachusetts, Providence, Brooklyn, Queens, Chicago, Manhattan, y otros territorios.

Además, fui miembro de su comité central, y enlace en prácticamente en todos los organismos en los Estados Unidos.

Los compañeros de tantos años de lucha no olvidarán que fui el único delegado al “Congreso Efraín Calderón Fernández”, en la República Dominicana, elegido a unanimidad. Ese congreso se celebró en Santo Domingo en el mes de junio del año 1977.

Mientras estuve en el PLD formé unos 52 círculos de estudios y logré que todos sus integrantes alcanzaran la categoría de miembros.

Formé el comité intermedio Patricio Lumumba (Brooklyn), así como el Víctor Jara y el Salvador Allende, en la ciudad de Nueva York, que aún existen.

Fui el más votado al comité central del PLD en el 1977, obteniendo el 91. por ciento de los votos.

También fui el organizador de prácticamente todas las actividades de recaudación de fondos de esa Seccional.

En mi larga carrera política en los Estados Unidos también tuve la responsabilidad de ser el enlace de República Dominicana con el Ecumenical Program for Interamerican Action, organismo vinculado a la Compañía de Jesús, y que era dirigido por el sacerdote Philip Weaton.

Aquí he sido uno de los miembros más votado al comité central, y en el año 1998 fui el más votado en todo el país entre los aspirantes a regidores. Entonces se me ponderó para competir internamente como precandidato a síndico junto a otro compañero, lo que desestimé.

"Quién lo habría imaginado, personas que siempre vivieron con lo indispensable, hoy se rompen la cabeza en vanos intentos por ellos mismos explicarse cómo desde sus cargos en la administración pública amasaron fortunas similares a las de multimillonarios tradicionales. Personifican la negación y la traición al maestro Don Juan Bosch."

Fui el vice vocero del PLD en el Ayuntamiento del Distrito Nacional por 4 años.

He sido coordinador de campaña en San Pedro de Macorís, Dajabón, Peravia, San José de Ocoa, Puerto Plata, Santiago, Sánchez Ramírez (Cotuí), varios intermedios en la capital, e Higüey, y en otras.

Así también representante del Ayuntamiento del Distrito Nacional en varios países.

Razones de mi renuncia

Reitero que renuncio irrevocablemente porque el PLD dejó de ser el partido de Juan Bosch, y hace tiempo que viene dando tumbos hasta llegar a violentar los principios más puros de ética y moral que le dieron razón de ser en su momento. En ese partido todo se perdió. El PLD se convirtió en un partido de ambiciosos desmedidos, comerciantes y aventureros. Quién lo habría imaginado, personas que siempre vivieron con lo indispensable, hoy se rompen la cabeza en vanos intentos por ellos mismos explicarse cómo desde sus cargos en la administración pública amasaron fortunas similares a las de multimillonarios tradicionales. Personifican la negación y la traición al maestro Don Juan Bosch.

Renuncio al PLD con la conciencia tranquila. Pero no me voy para mudarme a la otra versión del peledeísmo. Entre uno y otro no hay diferencias.

Claro está, como actor social y político que ha sabido actuar de frente, no me voy a cruzar de brazos al ver que quienes se enriquecieron con el dinero del pueblo dominicano y ostentan sus riquezas sucias sin la más mínima vergüenza, hoy pretenden engañar a las nuevas generaciones con mentiras y falsas promesas para volver a servirse a sus anchas con los recursos del Estado.

En consecuencia, anuncio que ingresaré en el Partido Revolucionario Moderno (PRM), más afín con los principios en los que creo, esos que el PLD lanzó a la basura.

En el PRM sí existe un líder con principios y decoro: el presidente Luis Abinader, que es orgullo para todos los dominicanos. Un líder con ética y principios morales a toda prueba.

Desde el PRM trabajaré con todo mi empeño para que el pueblo dominicano reelija de manera contundente al presidente Luis Abinader.

Asumo esta responsabilidad porque estoy convencido de la necesidad de evitar que retornen al poder los que fueron defenestrados por el pueblo, que se hartó de tanta corrupción impune.

Atentamente,

Lic. Miguel Andújar