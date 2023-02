Quiterio Cedeño: "El PRD y PRM han sido ingratos con medios y periodistas que les ayudaron a llegar al poder"

Manuel Quiterio Cedeño • Periodista

Manuel Quiterio Cedeño, periodista que sobrevivió a 4 intentos de asesinato en los doce años de Balaguer entre 1966-1978, dijo que al llegar los perredeistas al poder se olvidaron de los medios de comunicación que les apoyaron, como ocurrió con el periódico El Sol, y se fueron a brindar apoyo publicitario a los medios que los rechazaron, dejando quebrar a empresas amigas, y que eso sigue ocurriendo hoy con los perremeistas.

Manolo Quiterio ofreció detalles de los cuatro momentos en que estuvo en riesgo de ser asesinado, por su labor profesional y porque lo vincularon con la oposición, y la manera en que circunstancias favorecieron que sobreviviera a esos intentos. Lo mismo ocurrió con otros periodistas, como Juan Bolívar Díaz, que estaban incluidos en listas para ser asesinados en los 12 años de Balaguer, y se salvaron por la ineficiencia de los organismos criminales.

Quiterio Cedeño rememoró el momento en el que el diario El Sol decidió publicar en su primera página la versión de que El Cambio Va! en al país, para dar paso a un sistema democrático, con la salida de Joaquín Balaguer del poder.

Para el periodista ese cambio político fue fundamental, y a partir de ahí el periodismo cambió también, pero los perredeistas que llegaron al poder perjudicaron a los medios que les ayudaron a llegar al gobierno. Citó el caso del gobierno de Salvador Porque Blanco, por el que muchos periodistas se empeñaron, pero fue en ese gobierno cuando los periodistas tuvieron que salir de El Sol y medios que surgieron como El Nuevo Diario no recibieron el apoyo para sostenerse. “Nos la jugamos por Salvador Jorge Blanco, pero pasó lo mismo: Nos maltrataron.Dorín Cabrera desde el Palacio Nacional quería dirigir el periódico desde su oficina en el Palacio Nacional”, explicó Quiterio Cedeño.

Esa misma situación se ha extendido a los perremeistas que llegaron al poder en el 2020, luego de 20 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana.

“Te voy a decir algo muy duro. Los perredeistas, y ahora muchos perremeistas que vienen de ahí, se caracterizan por la ingratitud. Muchas veces suelen tratar mejor, en el poder, a quienes les dieron funda, porque quizás les tienen miedo, que a un amigo, porque entienden que no tienen que buscarle la vuelta porque es honesto, serio, y no va a hacerles diabluras. No siempre es siempre así, pero es una tendencia muy notable”, declaró Quiterio Cedeño.

