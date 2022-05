Leonel Fernández entregando cajitas para pobres en Santiago. A su lado el senador Félix Bautista.

"Que no pretenda Leonel Fernández pensar que la gente es idiota o no tiene memor". Así respondió el dirigente perremeísta Félix Grullón a las declaraciones del expresidente Leonel Fernández sobre los más recientes excesos homicidios y palizas cometidos por agentes policiales.

“Nosotros no estamos de acuerdo ni apoyamos los excesos policiales. Ahora bien, que no pretenda Leonel Fernández pensar que la gente es idiota o no tiene memoria, la gente sabe que durante sus gobiernos más de mil jóvenes fueron asesinados por la Policía Nacional y él nunca dio declaraciones”, aseguró Grullón.

El aspirante a la presidencia del PRM en la parte Oeste de la provincia, calificó de irresponsable al tres veces exmandarario, por criticar las medidas que ahora se toman en busca de transformar la Policía Nacional.

Sostuvo que durante sus tres gobiernos Fernández no hizo nada para eliminar los abusos policiales.

“El pueblo dominicano lo conoce (a Leonel)”, precisó Grullón.

El dirigente perremeísta también criticó la falta de transparencia en el uso del dinero público durante las administraciones de Leonel Fernández