Putin y los nostálgicos de la Guerra Fría

Para Gilberto Aranda, analista internacional y académico de la Universidad de Chile, “hay personas que desde posiciones conservadoras quieren hacer pasar a Putin como un ícono de izquierda, cosa que es un grave error. Putin es parte de un gobierno nacionalista, que trabaja con el capitalismo, y que no está a favor de la democracia liberal”. Respecto de la posición de la izquierda en Latinoamérica frente a Putin, Aranda explica que “no hay que sorprenderse de las opiniones de países como Cuba, Nicaragua o Venezuela, que han recibido créditos o asistencia de Rusia. Lo esperable es que haya una actitud pro Moscú”.

Según Aranda, en el continente también se puede encontrar una izquierda crítica hacia la figura de Putin, “más posmoderna, en la que los derechos humanos, el derecho internacional y estar en contra de liderazgos autoritarios es más importante”. Pero a la vez, sostiene el analista, “hay una izquierda más tradicional, más anclada al mundo de la Guerra Fría, que intenta construir un mundo multipolar, que mira la acción de Putin de una manera más comprensiva, y que pone el énfasis en las sanciones económicas y los castigos de occidente hacia Putin”.

La situación entre Rusia y Ucrania tiene enormes complejidades históricas y políticas, aunque nada justifica que el ejército ruso haya atacado de forma brutal ciudades sin pensar en las consecuencias para sus habitantes. Pero por lo visto eso no afecta la interpretación maniquea que algunos políticos de América Latina tienen del conflicto. Todos esos apoyos irrestrictos hacia un hombre como Putin, capaz de desencadenar una guerra de consecuencias imprevisibles, muestran que muchos latinoamericanos se han quedado anclados en la segunda mitad del siglo XX. No entienden que la pelea ya no es entre la Unión Soviética, representante de una concepción idealista de la política, y Estados Unidos, el adalid del capitalismo, sino entre el autoritarismo y la democracia.