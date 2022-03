Por qué el país necesita una ley de extinción de dominio

El senador Antonio Taveras Guzmán, proponente de la Ley de Extinción de Dominio, declaró que la propuesta marcha a buen ritmo en la comisión bicameral que la discute, y que la propuesta también fue presentada a grupos empresariales y a organizaciones comunitarias en diversos sectores del Gran Santo Domingo.

Explicó que en la propuesta se han puesto candados para evitar que esta ley pueda ser utilizada políticamente por el Ministerio Público para aplastar a alguien, en caso de que la procuradora no sea Miriam Germán Brito.

Dijo que la ley perseguirá los fondos ilegales provenientes del crimen organizado, la trata de personas, el contrabando, el narcotráfico, la corrupción y la defraudación fiscal, en todo caso con procesos legales comprobados y sometidos al debido proceso legal.

Dijo que el país tiene una dura ley de sanción al lavado de activos, y que esta ley no ha sido utilizada para dañar a quien no lo merezca, y aclaró que la ley de extinción de dominio persigue “la cosa” y no a las personas.

Antonio Taveras Guzmán confió en que la ley será aprobada, porque ayuda al sistema democrático y la transparencia, y porque “este país cambió, ahora la gente es protagonista, y la figura y roles del Ministerio Público son muy claras. Estamos en una transición política, encabezada por Luis Abinader, que no puede volver atrás”.

Definió el trabajo de la comisión bicameral como armoniosa. Dijo que los miembros de la comisión son 25, 9 de ellos senadores y 16 diputados, que van trabajando y marcando cada uno de los 105 artículos de la ley, como aprobados, postergados o rechazados.

