PLD solicita a la Procuraduría investigar supuestos “bots” que usa el Gobierno en redes sociales

Tras la denuncia del presunto uso de “bots” por parte del gobierno para atacar a partidos de oposición y resaltar la figura del presidente Luis Abinader, miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) solicitaron que la situación sea investigada por las autoridades competentes.

De igual forma, los dirigentes políticos externaron la necesidad de que la denuncia sea tomada con seriedad y de que se indague el presunto uso de recursos públicos para alimentar estos sistemas digitales.

“Yo quiero aprovechar la oportunidad para invitar a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría Especializada en Delitos de Alta Tecnología para que abra una investigación, porque internacionalmente estamos altamente cuestionados y ya se ha demostrado que en República Dominicana, tanto para la campaña del PRM como el gobierno, utilizan robots para tergiversar la realidad, tanto del ámbito económico, como en todos los ámbitos”, afirmó el vocero del bloque de senadores del PLD, Yván Lorenzo.

En ese orden, José Dantés, secretario de asuntos jurídicos de la agrupación política, aseguró que ha sido víctima de estrategias difamatorias por parte de los referidos “bots”.

“Yo he sido víctima de esos ataques. A mí me han hecho trending topic dos veces diciendo cosas que no son ciertas, diciendo falacias”, precisó.

Dantés agregó que investigarán el tema, ya que sus expertos técnicos han sugerido “que esas cuentas usualmente se compran a una empresa que se utilizó en Ecuador para la campaña más sucia que hubo en ese país”.

El PLD manifestó ayer que el Gobierno está destinando “millones de pesos” en la creación de cuentas falsas en las redes para promover sus acciones y mejorar su imagen.

La pronunciación la hizo el partido a través de sus senadores quienes presentarán esta semana una moción para que el portavoz de la Presidencia, Homero Figueroa, explique ante el Senado "sobre millonarios recursos gastados en cuentas falsas en redes sociales".

PLD reitera rechazo por la reforma constitucional

Legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reiteraron su rechazo a una reforma de la Constitución poco antes de que el tema vuelva a ser reanudado en la mesa de diálogo del Consejo Económico y Social (CES).

La próxima semana, la propuesta del Gobierno de una reforma a la Constitución volverá a ser incluida en la agenda del diálogo nacional de partidos políticos, sin embargo, se cuestiona si el oficialismo podrá lograr el consenso en torno a este proyecto o tendrá las mayorías necesarias para aprobarlo en el Congreso Nacional.

Gustavo Sánchez, vocero del bloque los diputados del PLD, indicó que “para modificar la Constitución se necesitan 228 asambleístas; el PRM no cuenta con los votos necesarios para aprobar una reforma constitucional y de lograrlo, deberían recurrir a un método que en su momento criticaron”.

De igual forma, Yván Lorenzo, señaló que “parecería que para eso ellos también van a contratar bots, porque la modificación a la Constitución se hace con legisladores y la oposición en estos momentos no está de acuerdo con una reforma constitucional".