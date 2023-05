PLD dice junto a varios otros analizan abstenerse de participar en elecciones de 2024

Oficinas de la Junta Central Electoral.

“Muchas” agrupaciones políticas dominicanas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se están planteando no participar en las elecciones de 2024 si la Junta Central Electoral (JCE) no reconsidera la resolución 13-2023, anunció hoy el delegado de la tolda morada ante el organismo del voto de los dominicanos, José Dantés.

La resolución oficializa que las reservas del 20 % de las candidaturas se deben aplicar por cada nivel electoral y según Dantés el asunto "podría llevar al país a una crisis política".

“Bajo ese esquema no hay garantías de que aquí se hagan unas elecciones transparentes, objetivas y participativas en el 2024. Yo creo que somos muchos los partidos políticos que, en caso de que se mantenga ese criterio, vamos a sopesar nuestra participación en las elecciones, lo que puede dar pie a una crisis política preelectoral, electoral y postelectoral”, advirtió.

Estas declaraciones se dieron al momento en que 13 partidos de oposición acudieron a la sede de la JCE a solicitar al pleno de ese organismo que se modifique la decisión contenida en la resolución 13-2023.

PRD: "Oficialismo engaña a la población"

Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), acusó al oficialismo de engañar a la población, ya que “ellos no acataron” en su totalidad la sentencia TSE-027-2019 que les obligaba a anular la reserva de 29 senadurías en los comicios pasados, sostuvo.

“Todos los partidos que estamos aquí, y (también) los que hoy apoyan la resolución de la JCE, hicieron la reservas de la totalidad de las candidaturas a cargos electivos. Que no le hablen mentira al pueblo de decir nosotros lo aceptamos, no. La sentencia del Tribunal Superior Electoral de ese momento, la JCE, no la aplicó”, expresó Guzmán.

FP: “Prácticas trujillistas”

En ese contexto, el delegado político del partido Fuerza del Pueblo (FP), Manuel Crespo, indicó a su vez que la decisión del organismo electoral “es inaceptable” y propias de "prácticas trujillistas".

“La ley de Partidos Políticos en su artículo 58 es bastante clara, se trata del 20% de la totalidad de los cargos electivos de la República Dominicana, y el artículo 216 de la Constitución también es muy claro. De forma que la JCE no solo violó lo que establece la ley de Partidos Políticos, sino que también violó articulados de la Carta Magna”, apuntó.

Las agrupaciones políticas que acudieron esta tarde a depositar un recurso de reconsideración para “que se reconozca que las organizaciones políticas están habilitadas para reservar a su conveniencia y oportunidad, por decisión autónoma de su máxima dirección colegiada, el veinte por ciento (20%) del total de las nominaciones a cargos electivos a todos los niveles”.

Las agrupaciones que depositaron el recurso son:

1. Partido de la Liberación Dominicana (PLD)

2. Partido Fuerza del Pueblo (FP)

3. Partido Revolucionario Dominicano (PRD)

4. Partido Demócrata Popular (PDP)

5. Partido Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS)

6. Partido Humanista Dominicano (PHD)

7. Partido Demócrata Institucional (PDI)

8. Partido de Acción Liberal (PAL)

9. Partido Unión Demócrata Cristiana (UDC)

10. Partido Generación de Servidores

11. Partido Unidad Nacional (PUN)

12. Partido Verde

13. Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC)