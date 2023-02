PLD afirma que a las personas les preocupan "sus problemas", y no el caso de corrupción Antipulpo

Antonio Peña Mirabal, presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la provincia de Santiago.

“Al pueblo lo que le está preocupando son los problemas cotidianos que le dan en la madre a la gente”, afirma Antonio Peña Mirabal, presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la provincia de Santiago.

Al ser entrevistado sobre el envío a juicio de fondo de varios exfuncionarios y hermanos del expresidente Danilo Medina, en el caso de corrupción Antipulpo, Peña Mirabal consideró que el tema de la corrupción no será relevante en la campaña electoral.

El dirigente político y exministro de Educación argumentó que la población está concentrada en los altos precios de la comida y los aspectos de la salud. De ahí que aseguró que el tema de la corrupción, no tendría mucho impacto en el desarrollo de la campaña electoral.

Sobre el posible impacto electoral del caso de corrupción Antipulpo, por el cual fueron condenados los imputados que negociaron un juicio abreviado y los demás enviados a ju afirmó que las mediciones que se hacen para conocer los temas que preocupan a la población, la corrupción está en el noveno lugar.

“De acuerdo a las mediciones, todo se mide y más en el aspecto socioeconómico y político, en las últimas mediciones que se han hecho grupos empresariales el tema de la corrupción sale en un noveno lugar, como preocupación. Porque a la gente lo que le preocupa es el alto costo de la vida. A la gente lo que le está preocupando son los problemas cotidianos”, afirmó Peña Mirabal.

No obstante, el ex funcionario advierte que, como partido el PLD, no apoyará los actos ilícitos y favorece que quien haya cometido algunas infracciones, debe responder por ello en los tribunales.

PRM celebra

Enrique Romero, secretario general del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en Santiago.

En torno al tema el médico Enrique Romero, secretario general del Partido Revolucionario Moderno (PRM), calificó lo ocurrido con el caso Antipulpo, como un antes y un después en la lucha contra la corrupción.

“Se establece un antes y después en la lucha anticorrupción, se logró condena como del señor Francisco Pagan, a cinco años y recuperación de bienes del Estado”, afirmó Romero.

El también alcalde de Puñal, califica como una decisión histórica mandar a juicio a los hermanos del ex presidente, Danilo Medina y todos sus acólitos que participaron, en la presunta estafa contra el Estado.

“Es una lucha por el adecentamiento del ejército de las funciones públicas y el fin de la impunidad llevando y judicializando a los responsables”, proclamó