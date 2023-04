Pedro Domínguez Brito abandonó el PLD porque se sentía "enjaulado e inútil"

Pedro Domíngez Brito.

Pedro Domínguez Britodijo que una de las razones por la cual se fue del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fue porque se sentía “enjaulado e inútil”, y que por ingresó al Partido Revolucionario Moderno (PRM).

“Todos sabían el desgane que tenía en el PLD, lo mal que me sentía, me sentía enjaulado, en el PLD, yo no me sentía útil, no podía ser Pedro Domínguez Brito, hacer lo que yo creo que se debía hacer, por muchas razones, ahora me siento más libre”, expresó.

Agregó que su familia apoyó su decisión.

Domínguez Brito, quien hace dos semanas se juramentó en el PRM y dijo que estaba dispuesto a servir al gobierno hasta de barrendero, y que el presidente Luis Abinader cuenta con el apoyo de la población para lograr su reelección en el 2024.

“El presidente Abinader inspira confianza, inspira respeto y es una buena referencia a seguir en el sistema político, para la política y para las nuevas generaciones”, dijo Domínguez Brito.

Valoró el papel desempeñado por el Ministerio Público en los casos de persecución de los casos de corrupción que actualmente se ventilan en los tribunales del país.

Al responder preguntas de periodistas como invitado en el “Martes de prensa”, en Lois Cigar Bar, Domínguez Brito, se mostró de acuerdo con que los partidos del sistema indaguen la procedencia de los recursos que utilizarán los candidatos en los comicios del 2024