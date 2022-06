PCT propone unidad de izquierda y participación en elecciones

El Partido Comunista del Trabajo (PCT) proclamó que está de acuerdo con la construcción de una propuesta unitaria "fuerte" de la izquierda dominicana con miras a participar en las elecciones y lograr hacerle "grietas" al "sistema electoral clientelista dominante".

La declaración de la organización se produce a propósito de la celebración este domingo 12 de junio del primer encuentro por la unidad de la izquierda dominicana, en la que participaron decenas de partidos, movimientos y agrupaciones, además de dirigentes no vinculados.

Asimismo, el PCT expresa que la participación electoral de la izquierda es un asunto que provoca "disensos importantes" que deben de ser respetados. "No creemos que lo electoral deba dar cuenta de relaciones estratégicas. Porque entra en la esfera de lo táctico, con fecha establecida de caducidad".

Para el PCT hay muchas vertientes más allá de lo electoral en que con buena voluntad se pueden practicar formas de unidad.

Resalta que ha planteado a tres organizaciones que militan en el marxismo- leninismo la disposición para acuerdos de carácter estratégico, sin que importe la cuestión táctica electoral.

A continuación el manifiesto del PCT:

Compañer@s

Convocantes y participantes del Foro por un Referente de Izquierda

Apreciad@s:

Saludamos esta iniciativa, porque se plantea dar solución a la necesidad histórica de la unidad de izquierda, que ha sido muchas veces planteada e intentada, y tantas disuelta; pero sigue vigente.

Y siempre será importante intentarlo, previa reflexión sobre por qué se han roto o disuelto tantos promisorios intentos. Por qué no se ha podido hasta ahora. Para evitar caer en lo mismo.

No conocemos a buena parte de los promotores de este FORO, pero basta con los que si conocemos, y con la intención general que expresa esta convocatoria, para que presentemos nuestros respetos a la iniciativa.

Asistimos como OBSERVADORES, y con el interés de conocer mejor a los convocantes, a muchos de los cuales, reiteramos, no conocemos; pero con la disposición de practicar la unidad de acción con todos los dispuestos a hacerlo con nosotros; y posteriormente hacerles llegar nuestras reflexiones históricas sobre el particular.

Les comunicamos que estamos dispuestos a participar en unidad progresista y de izquierda en la coyuntura electoral, como acordamos en nuestro X congreso....y en virtud de lo que observamos, es previsible que habrá acuerdo de participación unitaria progresista y de izquierda, incluyente de militantes no orgánicos y de ciudadan@s que correspondan a unos perfiles éticos; unidos en torno a un programa y en la determinación de que las candidaturas sean escogidas en primarias abiertas. En nuestra opinión, solo una opción unitaria fuerte, con la izquierda decidida a participar, pero con mucho más de esta, da sentido a la participación en el 2024, y es lo que puede hacer algunas grietas en el sistema electoral clientelista dominante. Lo demás sería gimnasia electoral.

Aunque sabemos, y asumimos, que la cuestión electoral es un tema de disensos importantes en el movimiento, y hay que respetarlos. Y no creemos que lo electoral deba dar cuenta de relaciones estratégicas. Porque entra en la esfera de lo táctico, con fecha establecida de caducidad.

Hay muchas vertientes más allá de lo electoral en que con buena voluntad se pueden practicar formas de unidad.

En virtud de nuestros parecidos ADN político, le hemos planteado a tres organizaciones que militan en el Marxismo- leninismo, nuestra disposición a acuerdos de carácter estratégico, sin que importe la cuestión táctica electoral. A crear un Polo Marxista leninista.

En San Francisco de Macorís está en curso una experiencia que esperamos se mantenga y desarrolle en el tiempo. Es la Coalición de Izquierda que une varios grupos, y de la cual fuimos precursores, y seguiremos alentando.

En Estados Unidos estaríamos dispuestos a integrar el FORO si se creara el ambiente de relaciones favorable. No es necesario que haya coincidencia en todo, pero si un ambiente para las buenas relaciones, insistir en los elementos que unen; y para la discusión franca en el propósito de superar las diferencias.

Y así pudieran hacer en lo inmediato los que tienen iguales o parecidos ADN. Deben unirse Ya. Sería un aporte importante en el camino de la unidad general. Parcial, pero significativo.

La unidad general, es un propósito al que se puede llegar mediante la aproximación inmediata entre los que más coinciden.La unidad de izquierda, como la revolución, se construye de menos a más en un proceso.

Aunque en nuestro movimiento no lo tomamos casi nunca en cuenta, en todo esto importa mucho los temperamentos personales de los concernidos; la personalidad, o como se considere. No solo la teoría, la política y la lucha de clases, que son fundamentales y punto de partida en cualquier propósito unitario; sino también el temperamento de las personas involucradas. El carisma o la yeta de esas personas, ayudarán o no ayudarán.

En el marxismo no acostumbramos valorar estas cosas; pero resulta que hacen parte de las enseñanzas de la humanidad en todo su recorrido.

Si se analizan a fondo muchas de las divisiones que han afectado a grupos de izquierda, se podrá encontrar que las diferencias políticas pudieron ser superadas con un poquito de humanidad, con un poquito de papel de lija a los egos.

“Soy hombre (un ser humano sería mejor decir hoy); nada humano me es ajeno”, era el epígrafe cabeza de las columnas de Orlando Martínez, como reconocimiento a las experiencias de la humanidad, sintetizadas por los griegos antiguos.

Pensando en voz alta, no en interés de formularles una propuesta,consideramos que un FORO pudiera ser un ESPACIO DE REFLEXIÓN Y ACCIÓN, en el que se proponga el objetivo de construir coincidencias y confianza entre los participantes, acordar acciones en torno a lo que aparezca como coincidencia, sin que de momento parezca un frente general ya establecido. Permanece en el tiempo, mientras se dan acercamientos y acuerdos parciales entre algunos de las partes, y en el conjunto se mantiene la reflexión para la construcción de coincidencias y relaciones, en perspectiva de construir la unidad general.

Este frente tendría que ser resultado de un proceso de constatación y afirmación de coincidencias estratégicas, no tanto tácticas.

Hay que poner en relieve las experiencias de anteriores procesos unitarios para evitar otras caídas. No olvidemos que todavía tratamos de hacer la unidad entre los mismos que no hemos podido hacerla, y entre militantes muchos de los cuales han pasado por varias organizaciones.

El genio de Alberto Einstein recomendaría que no se puede esperar resultados diferentes si una y otra vez aplicamos los mismos métodos, o hacemos las mismas cosas.

Hay que procurar metodologías distintas. Los que convocan a este FORO parecen tener mentes frescas, y entre los participantes hay mentes muy agudas y lúcidas que pueden ayudar a una reflexión serena y detenida, para hacer aportes nuevos. Pensar entre otras cosas, en hacer un análisis antropológico del SER DOMINICANO. Porque es posible que la división, lo que observamos como dispersión, sea diversidad, y no una fatalidad, sino una manifestación de la necesidad de ese SER DOMINICANO. Una tendencia natural a lo diverso, y en tal caso, la cuestión sería aprender a asumir y gestionar lo diverso. Esta gestión de lo diverso es UNIDAD.

En nuestro país se divide todo: los combos, las ONGS, las universidades… Cuando Colón llegó, había en la isla cinco cacicazgos. La izquierda misma surgió dividida: PSP, MPD, 14 de junio, y de esos tres troncos ha habido derivaciones sin parar. En este momento se cuentan en más de setenta las organizaciones o movimientos que se reivindican progresista y de izquierda.

El SER DOMINICANO es síntesis de un sincretismo cultural, aborigen, español y africano. Es síntesis de una diversidad que por necesidad se expresa en su ser.

Más aún, hay notas históricas que hablan de la confusión de identidad que afectaba al dominicano por los días de 1795, cuando mediante el Tratado de Basilea, España cedió a Francia la parte Este de la isla de Santo Domingo.

Un quintillo del padre Juan Vásquez escrito por esos días, expone la situación de la identidad del dominicano en esa coyuntura histórica. Dice: “ayer español nací; en la tarde fui francés; en la noche etíope fui; hoy dicen que hablo inglés ¡No sé qué será de mí!

Habría que ver si la diversidad es fatalidad, o riqueza que tengamos que aprender a gestionar en un proceso de unidad general.

Además, hay que construir un pensamiento sobre cómo discurrirá la revolución dominicana, el lugar de la lucha popular de masas en ese proceso, y por supuesto, el de la organización de la violencia revolucionaría. Porque no creemos que haya coincidencias generales en esta cuestión tan vital y determinante.

Reiteramos nuestros saludos a este FORO, al que venimos como OBSERVADORES, y en el interés de afirmar amistad y relaciones de colaboración con los grupos y personas que ya las tenemos; y de abrirlas con otros que apenas, o nada conocemos.

Deseándoles los mayores éxitos, les saluda

Secretariado del Comité Central