Participación Ciudadana apoya la participación política de la comunidad LGBTQI+ 

El movimiento cívico Participación Ciudadana declaró su apoyo a la inclusión en la participación política de las personas de la comunidad LGBTQI+, para enfrentar la realidad de discriminación y rechazo que sufre ese segmento de la población dominicana.

La entidad celebró este jueves el Foro Nacional: Por la Participación de la comunidad LGBTQI+ en los Procesos electorales, el cual tuvo como propósito analizar la realidad asociada a la invisibilidad y discriminación que vive la comunidad LGBTQI+ en los procesos electorales y la perspectiva de identificar acciones positivas y prácticas exitosas para lograr mayor participación, visibilidad e igualdad de condiciones.

En el Foro se profundizó las diversas problemáticas que afectan a la comunidad LGBTQI+ y se compartieron experiencias exitosas de la región, lo cual permitió a los/as asistentes conocer otras prácticas enriquecedoras que contribuyen a fortalecer y seguir trillando el camino de promover la participación en equidad, que es también defender el derecho que tenemos todas las personas.

La conferencia magistral de este foro, estuvo a cargo de Ana Irma Rivera Lassén, senadora puertorriqueña, abogada, activista feminista y defensora de los derechos humanos, quien señaló que el mundo de la política excluye de los espacios partidarios a la mujer y a la comunidad LGBTIQ+, ya que las estructuras están hechas para la no inclusión.

“Las mujeres tuvimos que hacer muchas luchas para lograr por ejemplo el derecho al voto, pero el derecho al voto no nos dio el derecho al poder político, porque el poder político es esencialmente masculino, y la estructura política es masculina, y está hecha para dejar fuera no solo a las mujeres, si no a todas las personas que no cumplan con el imaginario masculino”, puntualizó la Senadora Rivera.

Por su parte, la embajadora de Canadá Christine Laberge, expresó el compromiso de este país, a favor de iniciativas que garanticen y defiendan la participación y el respeto a los derechos humanos de todas las personas.

Christine Laberge, Ana Irma Rivera, Joseph Abreu y Fátima Lorenzo.

Este foro se desarrolló en el marco del Proyecto: “Por el derecho, la participación política y el ejercicio en equidad de la comunidad LGBTQI+”, el cual se implementa con los Fondos Canadá para iniciativas locales.

También intervino en el evento vía Zoom, Marlon David Pabón, coordinador de Administración Pública y Transparencia, de la Misión de Observación Electoral -MOE-, quien abordó desde Colombia los retos y avances de la participación política y electoral de las personas LGBTQI+ en América Latina.

Bajo este contexto en los últimos años ha habido un activismo de esta comunidad por el reclamo de sus derechos a la participación política en los procesos electorales y por propuestas de candidaturas de personas que representan los intereses del colectivo. Según la Encuesta Nacional sobre personas LGBTI en el país, esta reveló que un 64% participó activamente en las elecciones presidenciales y 48% en las municipales del año 2020.

Para finalizar el foro, se realizó un panel con representantes de partidos políticos, donde se abordó la inclusión y la diversidad en estos espacios. El panel estuvo integrado por: Franiel Genao Nuñez, secretario general del Partido Opción Democrática, Francisca Peguero, secretaria de Organización y pre candidata vicepresidencial del Movimiento Patria para Todos, Jairo Alexander Medrano, miembro de la Dirección Central del Partido Fuerza del Pueblo y Fidelia Rincón, secretaria de la Mujer del Partido Frente Amplio.

El evento contó con la participación de representantes de la Procuraduría General de la República, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD-, el Observatorio de Derechos Humanos para grupos vulnerables, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), los diversos colectivos de la comunidad LGBTQI+, las organizaciones de la sociedad civil, y los Partidos Políticos.