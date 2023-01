Para recuperar normalidad en Haití es indispensable que Henry entregue el poder

Edwin Paraison.

El activista social haitiano Edwin Paraison, afirmó que para reencauzar al pueblo de Haití hacia la normalidad y recuperar la institucionalidad del estado, es indispensable que el primer ministro interino Ariel Henry entregue el poder.

Al mismo tiempo, el excónsul restó importancia al anuncio de Ariel Henry, de crear el Alto Consejo de Transición (HCT).

Consideró que Henry se aferra al poder y no ha avanzado en la preparación de las elecciones y en buscar salida a la crisis de Haití. Recordó que en febrero Henry cumplirá dos años en el cargo, y no se han celebrado elecciones, ya cesó la vigencia del congreso y no ha eschado sugerencias para buscar soluciones.

Recordó que existe una buena propuesta, la del Grupo Montana, llamada así por una reunión que se llevó a cabo en el hotel del mismo nombre, y que incluyó los nombres de las personas que sugieren para primer ministro para presidente interinos.

Detalló que en esa propuesta se pusieron de acuerdo líderes políticos, empresariales, religiosos, de la sociedad civil, porque se trata de una propuesta que no excluye a ningún sector.

Por el contrario, argumentó que Henry anuncia la comisión, que no es nada nuevo, pero no cuenta con el apoyo de los sectores más representativos de la sociedad haitiana.

Edwin Paraison habló en el programa A PARTIR DE AHORA, de ACENTO TV.

