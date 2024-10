Entidades defensoras de derechos humanos en el República Dominicana expresaron su profunda indignación ante las agresiones de las que fueron víctimas empleados y pacientes de la asociación sin fines de lucro Movimiento Sociocultural de Trabajo Humano y Ambiental (MOSCTHA), durante la mañana del 8 de octubre 2024.

En los pasados días un grupo denominado Código Patria, y una persona de nombre Wendy Santiago, convocaron a una acción violenta contra MOSCTHA, promoviendo discursos de odio contra personas migrantes haitianas, y en especial contra los defensores de los derechos humanos.

Por más de una hora, un grupo de ultranacionalistas sitiaron las instalaciones de MOSCTHA, en Santo Domingo Norte, mientras lanzaron insultos y agresiones contra la labor de promoción y defensa de derechos que lleva a cabo la organización no gubernamental.

Esta acción se enmarca en la ola de violencia desatada desde el pasado 2 de octubre, día cuando el presidente Luis Abinader acordó junto al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional la deportación masiva de hasta 10 mil migrantes haitianos por semana.

El Grupo de Trabajo Justicia Reproductiva y otras organizaciones cívicas resaltaron la preocupación ante el aumento de discursos de odio, promovido por grupos paramilitares, medios de comunicación y por el propio gobierno.

Señalaron que este tipo de estrategias de violencia han sido usadas para cometer delitos de lesa humanidad durante el nazismo en Alemania. También recordaron el genocidio en Ruanda y la masacre contra el pueblo Palestino. Advirtieron que una situación similar no se puede permitir en República Dominicana.

“Los procesos de regulación migratoria no pueden encubrir ataques contra la dignidad humana. Lo que está pasando en el país no se puede tolerar, la violencia no puede ser la solución. El Gobierno dominicano no puede seguir avalando y promoviendo la cultura del odio”, proclamaron.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos concluyeron con las siguientes proclamas:

“¡Exigimos que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de quienes defienden derechos humanos en el país!

“¡Exigimos que el Gobierno dominicano respete de manera irrestricta los derechos de las personas en movilidad, en especial cuando se encuentra en procesos de repatriación!

“¡Exigimos que se investigue a los grupos paramilitares y sus fuentes de financiamiento que promueven en odio en el país!

“¡Exigimos se proteja la seguridad y dignidad de todas las personas migrantes haitianas, en especial las que se encuentran en procesos de repatriación!

“¡Alto a las deportaciones masivas!”.

¡Alto a los discursos de odio!