MPD debe hacer acto de contrición por crimen de Miriam Pinedo

Pablo Gómez Borbón, autor del libro Morir en Bruselassobre los asesinatos de Maximiliano Gómezy Miriam Pinedo, dijo que la dirección del Movimiento Popular Dominicano (MPD) históricamente guardó silencio sobre la violación, el descuartizamiento y asesinato de la viuda de Otto Morales, Miriam Pinedo.

A juicio de Gómez Borbón, los dirigentes del MPD debían de ser los primeros en aclarar las circunstancias en que su dirigente Manolo Plata cometió el crimen en Bruselas, y esparció el cuerpo en partes en diferentes lugares de la capital belga.

“El MPD debe hacer un acto de contricción” dijo Gómez Borbón al referirse a las declaraciones de Freddy González, dirigente del MPD de entonces, quien niega que haya sido una decisión del MPD el crimen contra Miriam Pinedo. González reconoció que a Pinedo la asesinó Manolo Plata, pero dijo que el crimen se cometió sin mandato de ningún organismo del MPD.

Pablo Gómez Borbón entiende que Manolo Plata cometió el crimen, pero no actuó solo y no fue el único que violó, torturó y luego descuartizó a Miriam Pinedo. “Manolo plata es un hombre vil, deshumanizado y terrible, que no podía tomar solo las decisiones. Hubo una reunión en un convento en París en donde se tomó la decisión de asesinar a Miriam Pinedo”, dijo el autor del libro Morir en Bruselas.

Explicó que escribir el libro, luego de realizar la investigación del caso, a los 50 años de ocurrido, fue un proceso muy doloroso para él. “Es un libro que me costó muchas emociones. Fue un parto brutal y ya estoy superando los terribles momentos que viví al descubrir cómo fueron los hechos”, dijo Gómez Borbón en una entrevista en AcentoTV, realizada por el periodista Fausto Rosario Adames, en tu programa ¿Y tú…qué dices?