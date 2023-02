Mirna Santos, viuda de Amín, expresa dudas sobre Blanco Genao, que conocía su ubicación

Mirna Santos.

Mirna Santos, la viuda de Amín Abel Hasbún, dice que sólo dos personas tenían conocimiento de que el dirigente del Movimiento Popular Dominicano (MPD) se encontraba escondido en la residencia en que ella vivía, porque a petición de Amín ella misma fue y le dijo a El Gringo, Edgar Erickson Pichardo, que se comunicaba con Moisés Blanco Genao y le dijera que se reunieran en horas de la tarde. Dijeron que irían en la noche, y nunca llegaron.

En las cercanías de la casa donde estaban Amín en la noche del 23 de septiembre de 1970 asesinaron a un joven parecido a él, y al día siguiente en la madrugada se presentó una patrulla de la policía encabezada por el Capitán Estrella e integrada por Hermógenes López Acosta y por el ayudante del fiscal Tucídides Martínez (hermano del periodista Orlando Martínez, quien también sería asesinado).

Mirna Santos relata que fue un gravísimo error de Amín haber redactado de su puño y letra un comunicado que se dio a conocer sobre la negociación de los políticos que debían ser liberados a cambio de la libertad de Donald J. Crowley.

“Yo estaba clara de que después de ese comunicado vendría una avalancha contra nosotros”, dice la viuda de Abel Hasbún. Y le reclamó a su esposo:

“Amín, ¿còmo se te ocurre con tu letra hacer ese comunicado. No te das cuenta que tu letra es muy particular y te estas condenando a muerte?”. Su respuesta fue que no había máquina de escribir, había que reaccionar, y él que tenía la letra más clara era él. “Yo asumo las consecuencias”, dijo como respuesta.

Amín había sido enviado por el MPD a La Romana, para protegerlo de la persecución policial, pero él decidió violar las medidas de seguridad y regresar a la capital a reunirse con su esposa, Mirna Santos, quien le había planteado la posibilidad de la separación, porque estaba muy asediada por la persecución policial, estaba embarazada de seis meses, tenía un niño de dos años enfermo del corazón, tenía una situación económica precaria y le dijo que pensaba en el divorcio. Le pidió a Amin que diera la cara y resolviera los problemas que confrontaban. “Le dije que no podíamos seguir”, revela Mirna con angustia, por lo que pasó después.

Mahoma Abel, padre de Amín, le solicitó que negociara y se entregara a las autoridades. Rafael Herrera y Salvador Pittaluga se ofrecieron a mediar la entrega. Asdrubal Domínguez, del PCD, le ofreció a Mirna sacar a Amín del país. Sin embargo, Amin se desesperó y llegó el lunes 21 de septiembre a la casa donde vivía su esposa y su hijo Ernesto Van Troi.

Amín pensaba que luego de la muerte de Otto Morales había bajado la presión en su contra, y que como él había sido dirigente estudiantil y había tenido connotación pública, eso lo protegería. “Craso error”, dice Mirna Santos. “Amin estaba en el lugar equivocado, a la hora equivocada…en mi casa. Particularmente yo tenía una aprehensión. Tal vez podría ser injusto, pero la única persona que sabía dónde estaba Amín era Moisés Blanco Genao. Se lo dije yo, porque Amín me pidió que le avisara a través de El Gringo, Edgar Erikson Pichardo, que él estaba aquí en mi casa y quería hablar con ellos. Dijeron que iban en la noche. Nunca llegaron”.

Explica que Amín jugaba con ciertas fechas y hacía humor. Decía que su fecha de nacimiento había que voltearla: 12 de octubre de 1942, para que se leyera 12 de octubre de 1492 (llegada de Colón a América. Que se había casado el 24 de abril de 1965 (inicio de la revolución de abril) y decía “me voy a morir un día que nadie va a olvidar”, y fue asesinado el 24 de septiembre de 1970, día de Nuestra Señora de las Mercedes.

Ya detenido, momentos antes de ser asesinado, Amín pidió a su niño Ernesto que cantara la canción que le había enseñado, La Cucaracha, para calmar los llantos de su madre, Mirna Santos.

Mirna Santos recordó todos los momentos de tristeza, angustia y felicidad con Amin Abel, en una entrevista con el periodista Fausto Rosario Adames, en el programa ¿Y tú ...qué dices? que se transmite todos los días a través de AcentoTV