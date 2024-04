El exalcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, irrumpió la toma de posesión del actual alcalde Dío Astacio, al insistir en presentar su informe financiero de ingresos y gastos.

Según Jiménez, este informe debía ser presentado en un punto de la agenda que se saltó.

“El desorden puede empezar ahorita, pero tienen que esperar que yo me vaya”, dijo Manuel Jiménez.

En respuesta, Dío Astacio pidió a Jiménez dejar atrás todo conflicto.

“Si por alguna razón nuestra ciudad le ha fallado a él o a alguien que nos dé el mejor futuro posible y que deje atrás toda herida y todo resentimiento, toda situación que posiblemente le haya afectado”, expresó Astacio.

La interrupción se produjo cuando el actual presidente del Concejo de Regidores, José Jiménez, procedía a darle las palabras centrales al electo alcalde Dío Astacio en su juramentación.

Manuel Jiménez insistía en que se debía rendir un informe de gestión antes del discurso de Astacio.

El alcalde saliente solicitó el turno para cumplir con su deber legal y su compromiso de transparencia.

Tras varios minutos de discusión, Jiménez leyó el informe y se retiró.

"A los preceptos elementales de la ley de este país ¿y qué es esto, y pa´ dónde va esto?, (y da puñetazo en la mesa) no así no, me disculpan, me disculpan la imprudencia si lo fuera, es la certeza, de que el que cumple un deber, si es público, tiene que dar cuenta de eso, y con eso no se juega", dijo Jiménez.

Sobre el incidente, a través de un correo enviado a los medios, el equipo de comunicaciones del exalcalde alegó de manera escueta que las autoridades entrantes estaban incumpliendo el protocolo que ellos mismos establecieron.