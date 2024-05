Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Luis Abinader aprovechó su visita a la Organización de Estados Americanos (OEA) para responder, políticamente, las acusaciones que una delegación de la Alianza Rescate RD hizo contra su gobierno en ese organismo continental.

El pasado 9 de abril una comisión de la Alianza Rescate RD visitó la OEA para denunciar supuestas irregularidades que comete el Gobierno ante las elecciones presidenciales y congresionales de mayo próximo.

Los comisionados fueron el senador Iván Lorenzo, Rubén Bichara, el exvicepresidente de la República Rafael Alburquerque; el exministro de la Juventud y delegado ante la Junta Central Electoral (JCE), Manuel Crespo; la presidenta de la Internacional Socialista de Mujeres y delegada ante la JCE, Janet Camino, así como Miguel Vargas, excanciller, presidente y candidato presidencial del PRD y vocero oficial de la Alianza Opositora Rescate RD.

De acuerdo con Vargas Maldonado la visita a la OEA fue para tratar de salvar la democracia dominicana, amenazada por el gobierno. Fueron recibidos por directivos de escasa resonancia, entre ellos Francisco Guerrero, secretario para el Fortalecimiento de la Democracia, Gerardo de Icaza, director del Departamento de Cooperación y Observación Electoral, y Cristóbal Fernández, jefe de la Sección de Cooperación Electoral.

El presidente habló ante la cincuenta y cuatro (54) Conferencia sobre las Américas, en la sede la OEA, en la que recibió el Chairman’s Award for Leadership in the Americas.

Aunque no hizo referencia a la visita de los líderes opositores dominicanos a la OEA el 9 de abril pasado, dejó clara su respuesta a aquellos alegatos de que estaba poniendo en peligro la democracia.

Y dijo en su discurso, en relación con el tema, lo siguiente:

“Hoy, a nadie le debe caber duda de que la democracia es un bien frágil bajo asedio en muchos lugares del mundo. Nosotros, los dominicanos, nos sentimos orgullosos de este logro continuo en la profundización de nuestra democracia”.

Y agregó el dato que todo el mundo conocía: “Como ustedes saben las elecciones generales dominicanas se celebrarán el próximo domingo 19 de mayo. Quiero ser categórico frente a ustedes: como partido compuesto por demócratas convencidos, puedo asegurarles la plena imparcialidad del Poder Ejecutivo para que dicho certamen sea libre, justo y transparente”.

Le anotó un punto a la credibilidad e imparcialidad de la JCE: “En consonancia con esto, la Junta Central Electoral, ha abierto las puertas a todos los observadores internacionales en el acompañamiento del proceso, asegurando así la integridad de nuestras elecciones”.

En referencia a su reconocimiento, apuntó sentirse honrado por el galardón que se le entregaba:

“Me siento muy honrado de ser el primer mandatario dominicano en recibir este premio. Entiendo que éste se debe al notable desempeño que en los últimos años ha mostrado República Dominicana por el mayor compromiso de mi gobierno con los valores democráticos, el crecimiento económico, el respeto a las libertades y derechos ciudadanos, la reforma del Estado y la tesonera lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia. Este reconocimiento implica una mayor responsabilidad con la gobernanza democrática, y me comprometo frente a ustedes a continuar profundizándola hasta el último día en que ejerza el cargo de Presidente”.

Le dio crédito al gobierno de Don Antonio Guzmán, en presencia de Sonia Guzmán, la embajadora dominicana en Estados Unidos, hija del presidente que reanudó la democracia en 1978:

“De hecho, este es un legado político que nos llega desde lejos. En 1978, arrancó en República Dominicana la ola democratizadora de América Latina con la elección a la 2 presidencia del candidato de nuestro partido, Antonio Guzmán, el padre de la actual embajadora dominicana en Estados Unidos, aquí presente, doña Sonia Guzmán. Desde entonces hemos celebrado 12 elecciones presidenciales consecutivas que han consolidado la estabilidad política y la gobernabilidad democrática en nuestro país”.

La respuesta del presidente a la acusación que le hizo la Alianza Rescate RD en la OEA se produjo a tan solo 10 días de las elecciones presidenciales del 2024.