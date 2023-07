Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luis Salvador Estrella (Luichy), hijo del héroe nacional Salvador Estrella, denunció que Joaquín Balaguer fue informado sobre los preparativos para aniquilar a Trujillo, guardó siempre silencio, y es el responsable de que Ramfis Trujillo asesinara a los patriotas del 30 de mayo de 1961, que pusieron fin a la dictadura de 30 años.

Luichy relató que los héroes del 30 de mayo enviaron al doctor Rafael Batlle Viñas, médico del doctor Balaguer y quien le había operado de la próstata, a consultarle sobre lo que pasaría en el país luego de la muerte del tirano, y que la respuesta del viejo político fue que tenían que contar con él, porque era el presidente de la República, y que debía seguirse el procedimiento establecido por la Constitución de la República.

Luis Salvador Estrella relató que Antonio de la Maza y Salvador Estrella, su padre, fueron los responsables de enviar el mensaje a Balaguer. Sin embargo, Balaguer actuó en coordinación con Ramfis y fue tan bárbaro que antes del hijo del dictador marcharse del país, Balaguer le pidió que no le dejara el problema de qué hacer con los que mataron a Trujillo.

Dijo que Salvador Estrella y los demás esperaban que Balaguer actuara para evitar su fusilamiento, y que por eso nunca hablaron de las implicaciones del doctor Balaguer en la trama para matar a Trujillo. Y dijo tener el dato de que en uno de los libros escritos por Balaguer él revela que en vida solo tuvo miedo en dos momentos: Cuando se produjo el Bogotazo, en Colombia, con la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, y cuando se puso fin a la vida del dictador Trujillo.

Luichy Estrella también se refirió a José Rafael Abinader, padre del actual presidente de la República, y a quien se conocía con el sobrenombre de Fao. A Fao los computadores contra Trujillo lo enviaron a tantear a Piro Estrella, el padre de Salvador Estrella, y enterarse si estaba al tanto de los planes para matar a Trujillo. Piro Estrella le dijo que a Trujillo solo lo mataban hombres como Antonio de la Maza o con braguetas como su hijo Salvador Estrella. De ese modo los héroes conocían el pensamiento de un general trujillista, quien vaticinó que Trujillo moriría peleando.

Luis Salvador Estrella dijo que la responsabilidad de la muerte de los héroes del 30 de mayo cayó sobre Joaquín Balaguer, quien pudo evitar esas muertes y no hizo nada, pese a que esos hombres además de hacer justicia con Trujillo le salvaron la vida al propio Joaquín Balaguer, al no denunciarlo ante Ramfis.

También negó que los norteamericanos hayan participado en el complot para matar a Trujillo. Dijo que no aportaron absolutamente nada. Lo que sí se sabe es que había planes que desarrollaban personas vinculadas con Estados Unidos, pero nunca hicieron efectivamente nada para hacer lo que se debía hacer, por el temor a que se estableciera un gobierno comunista como en Cuba. Dijo que todos los que participaron en la muerte de Trujillo eran anticomunistas y en ese sentido el complot del 30 de mayo no tenía ningún riesgo, pero los americanos no le brindaron apoyo.

Luis Salvador Estrella fue entrevistado por el periodista Fausto Rosario Adames, en su programa ¿Y tú…qué dices?, que se transmite todos los días por AcentoTV.