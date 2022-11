Los partidos se comprometen con la JCE a no realizar proselitismo en lugares públicos

La Junta Central Electoral (JCE) y los partidos políticos firmaron este jueves un "acuerdo histórico" en el que estos últimos se comprometen a no realizar actividades de proselitismo en lugares públicos, para no violar así las leyes sobre el particular.

El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, dijo en rueda de prensa que los representantes de los partidos y movimientos políticos dieron su aprobación a los planteamientos que ese organismo les comunicó en un encuentro anterior.

La precampaña estará permitida a partir del 2 de julio del año próximo, según una resolución del organismo electoral.

Jáquez calificó de "documento histórico" para la democracia dominicana el acuerdo rubricado por el Pleno de la Junta Central Electoral y los partidos mayoritarios y minoritarios.

"Recordamos que el documento prohíbe aspectos como la realización de mítines y concentraciones en lugares públicos (...); lo que está prohibido son los actos de precampaña y campaña que promocionen precandidaturas y candidaturas", dijo.

Otra de las prohibiciones incluye la colocación de vallas, afiches o cruzacalles en los cuales se pueda verificar la propuesta de precandidatura o el cargo al que se pretende aspirar, a menos que las mismas sean puestas y utilizadas en el interior de los locales de los partidos y no sean visibles en el exterior de los mismos.

Además, la colocación de mensajes o promociones pagadas de índole política en los medios radiales, televisivos o medios de mensajería instantánea, entre otros.

También, la promoción y reconocimiento por parte de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos a los aspirantes como precandidatos o candidatos para ninguno de los niveles de elección previstos en la ley.

Las leyes Electoral y de Partidos Políticos prohíben las promociones de candidaturas y precandidaturas a destiempo.

Sin embargo, el activismo de varios partidos políticos, principalmente los mayoritarios, llamó la atención de la JCE que propuso la firma del acuerdo.

Los tres principales extemporáneos

En octubre pasado, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) realizó una consulta ciudadana para determinar los niveles de aceptación de seis precandidatos a la Presidencia de la República, en la que fue votado ampliamente el alcalde de Santiago, Abel Martínez.

Días después, el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) llevó a cabo en esa misma ciudad un acto de promoción a la reelección del presidente Luis Abinader, que encabezó la alcaldesa del Distrito Nacional y secretaria general del PRM, Carolina Mejía.

El expresidente Leonel Fernández, líder de la Fuerza del Pueblo (FP), también se ha reunido con sus seguidores en Estados Unidos y en el país