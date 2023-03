Los ayuntamientos no ejercen la autonomía que les otorga la Constitución, afirma activista social

El activista social y presidente de la Fundación Solidaridad, Juan Castillo.

El activista social y presidente de la Fundación Solidaridad, Juan Castillo, consideró que a pesar de los avances que se han logrado en el orden municipal, los funcionarios de los ayuntamientos, específicamente los alcaldes, no actúan con la autonomía que les otorga la Constitución.

Según plantea Juan Castillo, los funcionarios municipales están llamados a actuar por decisiones propias y asumir políticas, sin tener que adherirse a los lineamientos del Poder Ejecutivo.

Consideró que los alcaldes, por asuntos políticos, prefieren buscar padrinazgo paras las cosas que están llamados a hacer por iniciativa municipal.

“No asumen que son gobiernos locales y están pendientes de que tal ministro me ayude”, aseguró Juan Castillo, conocedor de los temas de la municipalidad.

Castillo plantea que este comportamiento de los alcaldes, de procurar resolver cosas fundamentales por mediación de los ministerios, sin ejercer la autonomía dada por la Constitución, hace que la población no les tenga el respeto que merecen.

Explicó que desde las alcaldías se deben asumir las políticas de deportes de los municipios, como la construcción de canchas, motivar juegos municipales, apoyar los equipos locales, entre otras labores.

“Se trata de que la gestión municipal no es lo tradicional, recoger basura y tapar hoyos, tiene que ver con deportes, tiene que ver con cultura, tienen que ver con innovación, tiene que ver con juventud y tiene que ver con política de calidad para atención a las mujeres”, afirmó Castillo.

Sobre el “Presupuesto Participativo”, que da a la población el derecho de elegir sus obras, dijo que en pocas administraciones locales se cumple.

“Hay ayuntamientos que hacen el Presupuesto Participativo, más o menos bien, otros lo hacen regular, otros dicen que lo hacen, pero no hacen nada, otros no hacen nada y otros hacen las consultas, pero no cumplen con las obras”, afirmó Juan Castillo.

Agregó que este mecanismo es más una representación simbólica para que la gente pueda expresarse, porque tiene las limitaciones de los recursos, sobre todo aquellos ayuntamientos que no cuentan con muchas recaudaciones.

Consideró necesario reformar la Ley 176-07, que rige los ayuntamientos, porque hay aspectos que deben contemplarse, como que haya un régimen de consecuencias, para quienes no cumplen el “Presupuesto Participativo” y otras violaciones.

Otro tema tocado por Juan Castillo está vinculado a la que a ciudadanía sea más exigente con los aspirantes los cargos locales electivos, porque muchos de los regidores, no saben cuál es su función.

Aseguró que hay regidores que solo van al puesto con interés de lo podrían conseguir para beneficiarse, y el alcalde los irrespeta y no les rinde cuenta