Lo que le sucedió al periodista Luis Reyes Acosta horas antes de su asesinato

Brinella Fernández.

Luis Reyes Acosta fue un reportero del Listín Diario, y escribió las crónicas de los enfrentamientos en el puente Duarte, entre los constitucionalistas encabezados por Caamaño y los miembros del CEFA, encabezados por Wessin, y al recoger las informaciones exponía su vida, y Caamaño le decía que tuviera cuidado que podría resultar herido y muerto en los enfrentamientos.

Sin embargo, Reyes Acosta entregó sus reportajes al Listín Diario, y a su director Rafael Herrera, y esos trabajos periodísticos nunca se publicaron.

La revelación la hizo la periodista Brinella Fernández, novia entonces de Luis Reyes Acosta y con quien estaba a punto de casarse.

También reportera de Radio Comercial y luego de El Nacional, Brinella Fernández reveló que su novio se entregó a relatar cómo iban los acontecimientos en el puente Duarte, y que duró varios días sin verlo, y cuando llamó al Listín para saber de Luis Reyes Acosta, no quisieron informarle que él había sido asesinado el 2 de mayo de 1965, por una patrulla del CEFA, junto a la dirigente del PRD Yolanda Guzmán y otras personas.

Los miembros del equipo de Wessin asesinaron a Luis Reyes Acosta y Yolanda Guzmán dentro de un vehículo en que iban en una zona de la capital. Reyes Acosta era periodista activo del Listín, y como no le publicaron sus reportes sobre lo que pasaba en el puente Duarte habló con Caamaño y le contó la censura que le había impuesto el director Rafael Herrera. Caamaño fue a reunirse con Herrera y a protestar esa censura, y probablemente eso representó el dato para el fusilamiento del reportero.

Brinella Fernández dijo que probablemente Rafael Herrera lanzó los reportajes de Reyes Acosta al zafacón. Dijo que nunca nadie pudo leer lo escrito por Luis Reyes Acosta, que resultó un testimonio único de un periodista que estuvo presente en aquellos momentos cruciales en que se decidía el futuro de la República Dominicana.

Fernández lamentó que no se tenga la documentación a mano sobre los escritos de Luis Reyes Acosta, y anunció que está escribiendo un libro sobre él y el momento que le tocó vivir. Dijo que tuvo que marcharse del país, siendo periodista, para poder salvar su vida, porque los enfrentamientos que tuvo como periodista en los 12 años de gobierno de Balaguer fueron muy cruentos y que percibía el ambiente que reinaba, que no era democrático.

Su parecer es que Joaquín Balaguer no era un demócrata, y que gobernaba amparado en la violencia, y que se irritaba con los periodistas cuando le hacían preguntas incómodas. Dijo que a los periodistas se les solicitaba no responderle a Joaquín Balaguer, pero que aquello para los reporteros no era posible, pese a que significaba la persecución o la muerte.

Brinella Fernández habló sobre los 12 años de Balaguer y el ejercicio periodístico en esa época, en una entrevista con el periodista Fausto Rosario Adames. Mencionó como reporteras de esa época a Clara Leyla Alfonso, Aleyda Fernández, Pía Rodríguez, Milagros Germán, Minerva Isa y Mireya Castillo, entre otras.

La entrevista con Brinella Fernández se transmite en el programa ¿Y tú…qué dices? que se divulga todos los días en horas de la noche en el canal AcentoTV