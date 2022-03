Leonel sostiene que OEA, SICA, UNASUR, CARICOM, CELAC y Comunidad Andina están en crisis

El expresidente Leonel Fernández.

El expresidente dominicano Leonel Fernández afirmó este martes que los organismos continentales OEA, SICA, UNASUR, CARICOM, CELAC y Comunidad Andina están en crisis o se han disminuido hasta no tener influencia ni hacerse sentir.

Argumentó que la desunión ha llevado a América Latina a convertirse en una región "irrelevante" en la política mundial.

Fernández, quien intervino en la apertura del Foro Global @ Casa de Campo, que se celebra en este martes en La Romana (República Dominicana), recalcó que estos son los momentos "de mayor y debilidad" de América Latina y el Caribe en su historia contemporánea.

"En estos momentos, lamentablemente, América Latina y el Caribe, al carecer de una voz que le unifique en el escenario internacional, se ha convertido en una región irrelevante", dijo Fernández en su discurso.

El exgobernante señaló que los organismos de integración regionales están en crisis y sostuvo que la CELAC "no funciona", la "UNASUR ha desaparecido", la Comunidad Andina de Naciones "no se hace sentir", el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) está dividido y el CARICOM "no representa a todas las naciones del Caribe".

"Y la OEA, económicamente frágil, no logra concitar todo el apoyo requerido para desempeñar las funciones de interlocución para la estabilidad política democrática que todos deseamos para la región", agregó.

Fernández también opinó que América Latina "no resulta, en la actualidad, una prioridad" para la política exterior de Estados Unidos.

En medio de ese contexto, opinó que la gran tarea de la actual generación de latinoamericanos es "revertir" ese panorama y transformar a los pueblos de la región "en una gran comunidad de naciones prósperas, democráticas, justas y solidarias, respetadas y admiradas en todas partes del planeta".

El Foro Global @ Casa de Campo está organizado por la Funglode, fundación presidida por Fernández, y cita este martes a decenas de expertos y personalidades de la región.

Entre ellos figuran el expresidente mexicano Felipe Calderón y el canciller dominicano Roberto Álvarez, así como el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Robert Menéndez, quien participó por videoconferencia.

El tema central del foro es las perspectivas que se presentan para el continente de cara a la Cumbre de las Américas, que se celebrará en Los Ángeles (EE.UU.) el próximo junio, en un contexto de crisis complicado aún más por la invasión rusa de Ucrania