Leonel Fernández dice que eliminar aranceles no disminuirá la inflación

Leonel Fernández.

Eliminar por seis meses los aranceles a varios productos de consumo masivo, entre ellos carnes o frijoles, no disminuirá la inflación, dijo este jueves el expresidente Leonel Fernández.

"Con la idea de bajar la inflación el Gobierno está creado otro problema que no existía, y es el afectar a los productores nacionales", afirmó ex expresidente en un acto de su partido, la Fuerza el Pueblo (FP), donde juramentó a nuevos miembros, entre ellos Nélsida Marmolejos, ex titular de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA).

Los productores locales "no necesitan que importemos pollo sino que importemos los insumos para producir los pollos acá", subrayó.

El líder de la FP instó al Gobierno a buscar "otras formulas para disminuir la inflación en República Dominicana, que es la tercera más alta de los 34 países de América Latina y el Caribe", afirmó.

La Cámara de Diputados aprobó hoy, pese al rechazo de la oposición, el citado proyecto, enviado por el Gobierno al Congreso Nacional con el objetivo de mitigar los precios de productos de consumo masivo, que se han encarecido en los últimos meses en los mercados globales.

Entre esos productos figuran las carnes de res, cerdo y pollo, leche, mantequilla, arvejas, frijoles, lentejas, habichuelas, habas, guandules, guisantes, harina, aceites, grasas, margarina, pastas, pan y maíz