Leonel dice sentir presencia de "clase media creativa" en su Fuerza del Pueblo

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), el exgobernante Leonel Fernández, dijo que siente "la presencia de la clase media creativa" en la organización que lidera y que desde hoy cuenta con un nuevo local para su Secretaría de Asuntos Profesionales y Gremiales.

"Un partido que no tenga clase media, no tiene resonancia, no tiene conexión en la opinión pública. Es la clase media que lo puede hacer y aquí, como se ha organizado este local, yo siento la presencia de esa clase media creativa", declaró.

Leonel Fernández destacó que se trata del primer local que se inaugura de una Secretaría de la FP y que vendrán otros porque "la Fuerza del Pueblo tiene que estar en cada barrio, en cada provincia, en cada municipio, en cada distrito municipal, en cada sección, en cada paraje, en cada circunscripción electoral de la República Dominicana y del exterior; donde quiera que estén los dominicanos y dominicanas, tener una presencia" ahí, exhortó.

Profesionales contra temas del pasado

"Determinar lo territorial es básico para tener una maquinaria política, pero no es suficiente, lo segundo es que sea un partido sectorial, lo que significa que necesitamos tener a ustedes, los de la clase media, ingenieros, abogados, maestros, enfermeras, empresarios...", explicó el líder de la organización opositora.

"El tema de la pobreza, de la pobreza extrema, de la marginalidad, de la falta de educación, de la falta de acceso a la salud, de la falta de viviendas apropiadas, dignas, de la falta de empleo, son temas del pasado inconclusos en la agenda de desarrollo" del país, apuntó.

Es tarea de la FP "luchar contra esos flagelos aún vigentes en la República Dominicana" y para ello se requiere, por ejemplo, remató Fernández, "generar empleos, modificar la ley 87-01 sobre Seguridad Social para que no exista esa brecha entre las distintas modalidades de la seguridad social"