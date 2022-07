Leonel dice Abinader le tiende alfombra para que FP gobierne en 2024

Leonel Fernández habla a sus seguidores.

El expresidente Leonel Fernández, líder de la Fuerza del Pueblo (FP), sostuvo que debido a que la actual administración no admite que existe una crisis y presenta un país de maravillas, él regresará al Palacio Presidencial sobre la alfombra roja que le está preparando el gobierno del presidente Luis Abinader.

En la continuación de activismo partidista, Leonel Fernández endureció sus críticas al gobierno del presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

“Tenemos un gobierno que no reconoce que vivimos en una crisis, como no lo reconoce, cree que estamos en el país de las maravillas. No podrá resolver una crisis que no quiere reconocer, creando la alfombra roja para que en el 2024 suba las escalinatas del Palacio Nacional la Fuerza del Pueblo”, afirmó el líder opositor.

Fernández dijo que el gobierno está en medio de una tormenta económica y no quiere reconocerlo. “Frente a la inflación y el alto costo de la vida no plantea soluciones concretas y la carestía no la aguanta nadie”, señaló.

Dijo que el mundo está en crisis, y que se viven momentos difíciles, aseguró el presidente de la FP.

Fernández también se refirió al reto del presidente de la República, Luis Abinader, de que las cifras económicas del país sean discutidas ante los organismos internacionales.

"El Presidente de la República hoy lanza un desafío, y dice que si esos datos no son ciertos, que lo vayamos a discutir con los organismos internacionales y, nosotros le decimos al Presidente de la República que aceptamos el reto y, que vamos a demostrar que efectivamente, lo que estamos diciendo es la verdad porque se corresponde con la realidad del pueblo dominicano", expresó.

¿Respuesta a Danilo Medina?

El político opositor habló en varios mítines en las provincias Bahoruco, Independencia y Barahona, donde dijo que su partido no está integradopor fantasmas y que una muestra palpable es el gran acto de juramentación que presidió para dar la bienvenida a los nuevos integrantes de Fuerza del Pueblo.

Recientemente el líder del también opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, restó importancia al padrón depositado por Leonel Fernández y sus seguidores, con más de 1 millón de miembros de FP.

Aunque Danilo Medina no mencionó por sus nombres al partido ni a Leonel Fernández, dijo que el PLD sí integra personas, y no solo muestra "lista de nombres"