Las divisiones en la izquierda ocurrían por los cargos, afirma José Bujosa Mieses

José Bujosa Mieses (El Chino).

Las apetencias por los puestos de directivos en los partidos y por las candidaturas fueron las causas de las divisiones en la izquierda revolucionaria dominicana, sostuvo José Bujosa Mieses (El Chino).

Explicó que la división de la izquierda dominicana se profundizó después de la guerra de abril de 1965, cuando la dirección y los miembros del Movimiento 14 de Junio se designaban entre transformistas y no transformistas, y finalmente llegó la separación con la partida de varios grupos hacia el Movimiento Popular Dominicano, de donde hubo fraccionamiento y se fundó el PACOREDO, además de la creación de la Línea Roja del 14 de Junio, y luego la creación de Bandera Proletaria y Voz Proletaria.

La afirmación es de José Bujosa Mieses (El Chino), quien fue miembro desde la fundación del 14 de Junio y luego pasó a formar parte de la Línea Roja. Fue dirigente en el movimiento estudiantil, estuvo preso tres años en La Victoria, y fue compañero estudiantil, vecino y cuñado de Amaury Germán Aristy, a quien adoraba, reconociendo su liderazgo, calidad y formación. Su hermana Sagrada Bujosa fue la esposa de Amaury, y El Chino estaba preso en La Victoria cuando se enteró del asesinato de Amaury y Los Palmeros que le acompañaban el 12 de enero de 1971.

“Lloré como nunca lo había hecho, con tanto dolor, porque Amaury era como un hermano para mí”, expresó Bujosa Mieses.

Dijo que en su vivencia siendo izquierdista, y lo sigue siendo hoy, es que los movimientos políticos progresistas se dividían en el momento en que se planteaba quién sería dirigente o candidato. Explicó que también las corrientes internacionales, entre pro-rusos, pro-chinos y pro-cubanos, fue un factor de contagio y promoción de la división entre partidos izquierdistas.

Reconoció que en la izquierda se tomaron políticas erráticas, como la táctica Hilda Gautreaux o políticas de alianzas como la que promovió el MPD con Elías Wessin y Wessin, un derechista que había ametrallado al pueblo y a los revolucionarios en 1965.

El Chino Bujosa fue internacionalista y acudió a Nicaragua a apoyar ese proceso, y dijo que el sandinismo de hoy, con Daniel Ortega como presidente y Rosario Murillo como vicepresidenta, “no es por el que yo luché. Eso es absurdo y no puedo estar de acuerdo con eso. A nosotros nos formaron para el socialismo, con los textos clásicos de formación, no para lo que está haciendo Daniel Ortega”, declaró el periodista ahora con 80 años.

Dijo que mirando hacia atrás su lucha política, las torturas en las cárcel y las veces que estuvo a punto de ser asesinado, sigue siendo izquierdista, aunque no marxista. “La izquierda es un sentimiento, y no hay que ser marxista para ser izquierdista. Yo soy izquierdista y no puedo negarlo”.

José Bujosa Mieses fue entrevistado por el periodista Fausto Rosario Adames, en su programa ¿Y tú…qué dices? que se transmite todos los días, en horas de la noche, por AcentoTV