Laluz fue desafiliado y no expulsado del PLD, según resolución del partido

José Laluz fue desafiliado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y no expulsado, de acuerdo con la el Tribunal Nacional de Disciplina y Ética de la organización.

De acuerdo con la Resolución No. 01-2022-TNDE/PLD, el tribunal ordenó a la Secretaria de Organización del PLD, “desafiliar al señor José Felipe Laluz Núñez como miembro del mismo, con todas sus consecuencias legales, en virtud de su renuncia tacita y notoria”.

El documento sostiene que con motivo de una solicitud depositada por Delvys Lanfranco, miembro del Comité Central del PLD, sobre las actuaciones de José Felipe Laluz Núñez, se definió como “un mal ejemplo para las nuevas generaciones de peledeístas”.

“Para que opere la renuncia de un afiliado no es condición sine qua non que esta se haya presentado por escrito a la autoridad competente del partido, especialmente cuando tal renuncia se constituye en un hecho notorio, como ocurre en el caso del señor José Felipe Laluz Núñez, quien no solo se ha referido públicamente a su renuncia tácita al Partido de la Liberación Dominicana, sino que lo hizo hasta musicalmente dedicando un rap refiriendo pronunciamientos en contra del Partido y expresando su salida del PLD”, indica la resolución

También se hace mención a videos en los cuales Laluz se expresa en torno a su no pertenencia al PLD, por lo que el tribunal consideró como un hecho notorio “fuera de toda duda razonable”, su renuncia del partido