08/04/2024 · 11:00 AM

Al Código de Trabajo Dominicano lo promulgaron el 29 de mayo de 1992. En medio de la

actual contienda electoral cumplirá 32 años rigiendo la normativa laboral sin ningún

cambio.

Pese a intentos de revisiones y modificaciones, ninguno llegó a concretarse, siendo una

promesa pendiente en cada cuatrienio. Si bien es cierto que, derivadas de los intentos de

actualización, se hicieron efectivas normas complementarias y decretos en sus más de

tres décadas de validez, hoy en día la sociedad productiva dominicana requiere un Código Laboral actualizado, que responda a las necesidades actuales.

La implementación del teletrabajo, la redefinición de la política salarial, la regulación del

trabajo doméstico remunerado, la sanción de la violencia y el acoso en el mundo del

trabajo, el reconocimiento del aporte del trabajo de cuidado a la economía y preservar la

cesantía como indemnización por el ejercicio del desahucio, son algunas de esas

necesidades, ¿qué prometen los candidatos dominicanos al respecto?

De los nueve candidatos a la presidencia en República Dominicana, apenas una publicó

su propuesta de gobierno. Se trata de la candidata más joven, Virginia Antares Rodríguez

Grullón (38 años), quien propone como parte de su plan de gobierno “fomentar el empleo

digno y de calidad para toda la población, garantizando el acceso a la seguridad social y

promoviendo el disfrute de los derechos laborales”.

La precandidata presidencial para las elecciones de 2024 por el partido Opción

Democrática, promete además:

• Crear el seguro de desempleo y consolidar los derechos adquiridos en el Código

actual; incluir a los y las trabajadoras domésticas como beneficiarias de todos los

derechos del Código de Trabajo, así como todos los trabajadores y trabajadoras hoy

excluidos de los derechos del Código de Trabajo.

• Impulsar una mayor sindicalización y negociación colectiva de salarios a través de

mecanismos institucionales, que disminuya las desigualdades económicas y políticas y el

desequilibrio de poder entre empleados y empleadores.

• Fomentar el empleo digno y de calidad para toda la población garantizando el acceso a la

seguridad social y promoviendo el disfrute de los derechos laborales.

• Promover una política de empleos de medio tiempo que garantice trabajo a más

personas, aumento de los ingresos per cápita y de la productividad.

• Integrar al Ministerio de Trabajo en el Gabinete Económico del gobierno, convirtiéndolo

en Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; fortalecer la Comisión Nacional de Empleo para

el diseño de políticas y planes de empleo, incluyendo el programa Dominicana Trabaja.

• Promover la formalización del sector informal, con énfasis particular en los

pequeños negocios, para garantizar la protección social de los y las trabajadoras del sector.

• Disminuir de la jornada laboral: establecer una política para disminuir progresivamente

la jornada laboral a 4 días de forma escalonada por sectores, con un máximo de 32 horas

semanales, de lunes a jueves y convertir en feriados los viernes, sábados y domingos.

• Reformar el Código de Trabajo para hacer la sindicalización por ramas industriales

y profesionales (tanto de la administración pública como del sector privado) la base de los

derechos sindicales, en lugar de sindicatos por empresa.

• Defender y promover el derecho a la sindicalización de las y los trabajadores, así como la

libertad de pertenecer o no a la federación sindical de su elección.

• Impulsar un mayor nivel de sindicalización y negociación colectiva.

Por otro lado, aunque en diversas manifestaciones públicas expusieron algunas de sus

propuestas, aún no presentaron oficialmente sus planes de gobierno el actual presidente de

la República y candidato por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader; el

candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez; o el

candidato por la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández.

Tampoco el candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel

Vargas Maldonado; la representante de Frente Amplio (FA), María Teresa Cabrera; el del

Movimiento Patria para todos (PPT), Fulgencio Severino; ni del candidato presidencial por el

Partido Esperanza Democrática (PED), Roque Espaillat.

Plazos límite

De acuerdo con la Ley 33-18 de Partidos Políticos, Agrupaciones y Movimientos Políticos,

estos tienen entre sus deberes y obligaciones “depositar en la Junta Central Electoral y

juntas electorales el Plan de Gobierno Nacional y Local, a más tardar treinta días después

de inscritas las candidaturas de los candidatos presidenciales y municipales”.

No obstante, a un mes y medio de los comicios, los programas de gobierno nacional aún no

están disponibles en el repositorio de la página web de la Junta Central Electoral y son

pocos, por no decir que tan solo uno, los candidatos presidenciales que tienen el documento

expuesto en sus páginas web. Dejando así a los electores apenas con poco tiempo para

conocer a fondo los programas y decidir de forma crítica, en base a los planteamientos

de los candidatos.