La izquierda instrumentalizó al pueblo dominicano y copió el modelo cubano

El doctor Manuel Matos Moquete.

Manuel Matos Moquete, entrenado en Cuba para ser parte de la guerrilla de Caamaño en Caracoles, dijo que los dominicanos fuimos víctimas de un espejismo con la revolución cubana, que se realizó sin recurrir al foquismo, y que los izquierdistas dominicanos quisieron reeditar aquí.

La izquierda actuó copiando un modelo, y no hizo ningún aporte, ni tuvo creatividad ni capacidad de adecuación. Explicó que se partió de tres errores que dañaron a muchos: exaltar las montañas como un factor revolucionario, cuando era en realidad un tema de la geografía, pensar que las fuerzas armadas dominicanas eran fácilmente derrotables, lo que fue un gravísimo error, y presumir de un apoyo del campesinado dominicano, que nunca ocurrió.

La otra crítica que hizo es que la izquierda dominicana copió el modelo cubano y tomó al pueblo como instrumento, al utilizar un discurso vanguardista, dirigiendo las organizaciones de masas, los sindicatos y organizaciones populares.

Explicó que la izquierda de los años 60 hizo aportes a la democracia, porque contribuyó con el despertar democrático del país, con las libertades públicas y la creación de organizaciones como el sindicato de los médicos y el de los periodistas.

Manuel Matos Moquete, premio Nacional de Literatura 2019, dijo que con la llegada del gobierno del PRD y Antonio Guzmán en 1978, la izquierda no pudo adaptarse, perdió su fisonomía y no entendió el proceso político. A su juicio el otro factor que contribuyó a los fracasos de la izquierda fue la escasa formación académica de los izquierdistas y sus dirigentes. Salvo algunas excepciones, los dirigentes eran pragmáticos, muy terrenales y no habían leído mucho, ni siquiera conocían bien la historia dominicana.

Dijo que la izquierda en la práctica ha desaparecido, porque no trabajó la misión ni asumió los retos de la democracia actual, y quedó como apéndice de los partidos de derecha, incluyendo un partido de izquierda que hace poco se entregó a un ex presidente de la República. La izquierda tampoco democratizó la dirección de sus organizaciones.

